T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İlk çeyrek büyüme tahmini yüzde 1,5

Ekonomi Bakanı Zeybekci 2015 yılı ilk çeyrek büyümesini yüzde 1.5 olarak beklediklerini açıkladı

26 Mart 2015 19:36

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İlk çeyrek büyümesini yüzde 1.5 seviyelerinde bekliyoruz.  Daha iyi olma ihtimali var; ama çok daha fazla olmaz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, öğleden önce de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ilk çeyrek verilerinin beklentilerin altında geleceği konusunda da değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"İlk 3 aylık dönemde dış ticaretin yani ihracatın eksi olarak yansımasından kaynaklanan bir sonuç yaşayacağız gibi görünüyor. 2015’in ilk 2 ayında ihracatımızda altın dahil yüzde 3.5, altın hariç yüzde 11 civarında bir düşüş söz konusu. Ama eğer, 2014 yılının ilk 2 ayında ki dolar/Euro paritesi 1.36 seviyesindeydi, 2015 yılında bu 1.11’ler, Ocak’ta 1.16, Şubat’ta 1.11’ler seviyesine düştü. 2014 yılında ki parite aynı olsaydı ihracatımız yüzde 6 artmış olacaktı. Yani düşüş yerine artmış olacaktı."

ETİKETLER

ekonomibüyümenihat zeybekci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24