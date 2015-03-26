İlk çeyrek büyüme tahmini yüzde 1,5

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İlk çeyrek büyümesini yüzde 1.5 seviyelerinde bekliyoruz. Daha iyi olma ihtimali var; ama çok daha fazla olmaz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, öğleden önce de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ilk çeyrek verilerinin beklentilerin altında geleceği konusunda da değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"İlk 3 aylık dönemde dış ticaretin yani ihracatın eksi olarak yansımasından kaynaklanan bir sonuç yaşayacağız gibi görünüyor. 2015’in ilk 2 ayında ihracatımızda altın dahil yüzde 3.5, altın hariç yüzde 11 civarında bir düşüş söz konusu. Ama eğer, 2014 yılının ilk 2 ayında ki dolar/Euro paritesi 1.36 seviyesindeydi, 2015 yılında bu 1.11’ler, Ocak’ta 1.16, Şubat’ta 1.11’ler seviyesine düştü. 2014 yılında ki parite aynı olsaydı ihracatımız yüzde 6 artmış olacaktı. Yani düşüş yerine artmış olacaktı."