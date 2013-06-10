'İlk çeyrek büyüme rakamları parlak olmayacak'

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, nisan ayı sanayi üretim endeksi verileri ile ilgili, "İlk 4 ayda sanayi üretiminde artış yüzde 2,2 oldu. İlk 3 aylık ortalama yüzde 1,3'tü. Bu nedenle yarın açıklanacak 1. çeyrek büyüme verisi çok parlak gelmeyecek ancak bugün açıklanan sanayi üretim endeksi, büyüme için daha iyimser olmamıza olanak sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, endeksin nisanda 115,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin de 115,9 olduğunu belirterek, "Bunlar beklenenden biraz daha iyi gelmiş artışlar. Sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 3,4'lük yükseliş var'' ifadesini kullandı.

Mart ayına göre bir artış beklentileri olduğunu, özellikle ara malı ve hammadde ithalatındaki artışların buna işaret ettiğini kaydeden Çağlayan, nisan ayında sermaye malı ithalatının yüzde 16, hammadde ithalatının da yüzde 18 arttığını hatırlattı.



'OVP hedefi için daha fazla üretim, ihracat ve istihdam gerek'



Bugünkü veri ile ilk 4 ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 2,2 olarak gerçekleştiğini, ilk 3 aylık ortalamanın da yüzde 1,3 olduğunu anımsatan Çağlayan, şunları kaydetti:

''Bu nedenle yarın açıklanacak 1. çeyrek büyüme verisi çok parlak gelmeyecek. Ancak bugün açıklanan sanayi üretim endeksi, büyüme için daha iyimser olmamıza olanak sağlayabilir. Zira bu veri, büyüme için daha pozitif bir görünüme girdiğimize işaret ediyor.

Avrupa ekonomisi hala zayıf ancak buradaki her iyileşme bizim hanemize de artı olarak yazılacak. Avrupa'daki iyileşme sanayi üretimimizde de artışa zemin hazırlayacak. Ancak biz bunu bekleyecek değiliz. Diğer tüm bölgeleri artık doğal ihracat pazarımız olarak görüyoruz. Bu sayede son 4 yılda 43,6 milyar dolar ek ihracat yapabildik.

Yıl sonu yüzde 4'lük OVP hedefini yakalamamız için daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve istihdama ihtiyacımız var. Şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Türkiye’nin geleceği üretimden ve özellikle de sanayi üretiminden geçiyor. Yeni teşvik sistemimiz de tam olarak bunu hedefliyor.''