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Dünya

İLK CESETLERİN YERİ BELİRLENDİ HAVANA (A.A)

05 Kasım 2010 10:03

-İLK CESETLERİN YERİ BELİRLENDİ HAVANA (A.A) - 05.11.2010 - Küba'da meydana gelen uçak kazasından sonra ilk cesetlerin yeri belirlendi. Devlet televizyonu, çift motorlu ATR 72 tipi uçakta 9 Arjantinli, 7 Meksikalı, bir Venezuelalı, 3 Hollandalı, bir Fransız, bir İspanyol, iki Avusturyalı, iki Almanya, bir İtalyan, bir Japon bulunduğunu duyurdu. Televizyon, Santiago'dan Küba'ya giden Küba havayollarının yurtiçi seferlerini yürüten Aerocaribbean şirketine ait uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle Sancti spiritus eyaletinde düşmesinden sonra bazı cesetlerin yerinin belirlendiğini duyurdu.  

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