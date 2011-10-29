-''İlk Cep''in sahibi Vettel SUZUKA (A.A) - 29.10.2011 - Formula 1'de sezonun 17'nci yarışı olan Hindistan Grand Prix'si öncesinde bugün koşulan sıralama turlarında, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, yarınki yarışa ilk cepte (pole position) başlama hakkını kazandı. Dünya şampiyonu olmayı iki yarış önce garantileyen Vettel, 5 bin 125 metrelik Uluslararası Buddh International pistindeki sıralama turlarında, 1:24,178'lik derecesiyle en iyi tur zamanını elde etti. Vettel, bu sonuçla sezonda 13'üncü kez ilk cepte start almaya hak kazandı. 24 yaşındaki Vettel'in ilk cepte başlama hakkı kazanmasıyla, Red Bull pilotları bu sezon şu ana kadarki 17 yarışın 16'sında ilk cepte başlama hakkı kazanmış oldu. Vettel'in takım arkadaşı Mark Webber de bu sezonki 3 yarışa ilk sırada başlamıştı. Sebastian Vettel'in, bireysel olarak bir sezonda en çok ilk cepte başlama rekorunu kırma ihtimali de bulunuyor. Vettel, kalan son iki yarış olan Abu Dabi ve Brezilya Grand Prix'lerine de ilk cepte başlarsa, bir sezonda 15 kez ''pole position''da başlayarak bu rekoru kıracak. Bu alanda rekor, 1992'de 14 kez ilk cepte başlama hakkı elde eden Britanyalı Nigel Mansell'e ait. Hindistan Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci sırayı Vettel'in takım arkadaşı Webber aldı. Normalde sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan McLaren pilotu Lewis Hamilton, dünkü deneme turlarında yaptığı bayrak hatası nedeniyle üç sıra geriden başlama cezası almıştı. Hamilton, yarınki yarışa 5'inci sırada başlayacak. Sıralama turlarında 3'üncü Ferrari'den Fernando Alonso, 4'üncü ise McLaren'den Jenson Button oldu. Hindistan Grand Prix'si sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden ilk 10 pilot şöyle: /* Pilot: Takımı: Zamanı: ---------------------------------------------------------- 1. Sebastian Vettel (Almanya) RedBull 1:24.178 2. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren 1:24.474 3. Mark Webber (Avustralya) RedBull 1:24.508 4. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 1:24.519 5. Jenson Button (Britanya) McLaren 1:24.950 6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:25.122 7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 1:25.451 8. Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:26.140 9. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 1:26.161 10. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 1:26.319 */