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Dünya

İLK BOND KIZI ÖLDÜ PALM DESERT (A.A)

25 Temmuz 2011 20:08

-İLK BOND KIZI ÖLDÜ PALM DESERT (A.A) - 25.07.2011 - Hollywood'un 1940'lı yılların yıldızlarından ilk Bond kızı Linda Christian (87) öldü. Kızı Romina Power, kolon kanserine yakalanan annesinin geçen Cuma California eyaletinin Palm Desert kentinde öldüğünü bildirdi.   Meksika'da dünyaya gelen Christian, sinema dünyasında ilk çıkışını Danny Kaye ile oynadığı 1944 yapımı müzikal komedi "Up In Arms" ile yaptı, 1948'de çekilen "Tarzan and the Mermaids" filmindeki rolünden bir yıl sonra Hollywood'un en popüler ve yakışıklı oyuncularından Tyrone Power ile evlendi. Ancak çift 1956'de boşandı. Linda Christian 1954 yılında ilk James Bond kızı olarak "Casino Royale" de rol aldı. 8 torun sahibi Christian, kızı ve kız kardeşi Taryn Power ile yaşıyordu.

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