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İlk başörtülü avukat yemin etti

Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in kızı Sena Özer, baroda düzenlenen törende, başörtülü yemin ederek avukatlık cüppesini giydi

14 Kasım 2013 20:44

İlk kez Denizli Barosu'nda başörtülü bir avukat, törenle cüppesini giydi. Avukat Sena Özer (24), mutlu olduğunu söyledi.

Denizli Barosu'nda düzenlenen törene Sena Özer'in babası Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in yanı sıra AKP'li Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Özer ailesi yakınları ve avukatlar katıldı. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sena Özer, Avukat Halil Sarı'nın yanında bir yıllık stajının tamamladı.
Doğan Haber Ajası'nda yer alan habere göre başörtüsüyle yemin eden Özer, daha sonra cüppesini giydi. Ardından türbanlı fotoğrafının yer aldığı avukatlık ruhsatnamesini Baro Başkanı Müjdat İlhan'ın elinden aldı.
 

'Her yerde başörtüsüyle bulunabiliyoruz'

 
Baroda ilk kez başörtülü avukat olarak cübbe giyen kişi olduğunu belirten Sena Özer, "Ben çok mutluyum. İlk defa başörtüsüyle yemin eden avukat olduğum için. Bu Türkiye’nin demokratikleşmesi adına da güzel bir adım. Artık her yerde başörtüsüyle bulunabiliyoruz. Artık böyle giyinebilmek mutluluk veriyor. Başımızın örtülü olduğu fotoğralarda artık kabul ediliyor" dedi.
 

'Türkiye normalleşiyor'

 
Duygulu anlar yaşayan baba Necdet Özer de, "Türkiye bir çok anlamda normalleşiyor. Sen, ben düşüncesiyle ayrımcılığa itilmiş toplumuz. İnsanların birlikte ve beraber yaşaması gerekiyor. Kılık ve kıyafeti yargılanmak yerine buna alışmalıyız. Hukuk mesleği son yıllarda ülkemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Kızım da tavsiyelerimize uyarak hukukçu oldu. İnşallah Denizli’ye, çevresine ve ailesine hayırlı hizmetler verecek" dedi.
 

Baro Başakanı, öğrenci evleriyle ilgili kopnu

 
Baro Başkanı Avukat Müjdat İlhan ise, Başbakan'ın kızlı erkekli aynı evlerde kalması olayını değerlendirdi. İlhan, olayın Denizli olarak anılması nedeniyle öğrencilerin ve ailelerinin üzüldüğünü belirterek, "Bu olay başta Denizlilileri, öğrencileri, ailelerini, hukukçuları, siyasetçileri ve apart sahiplerini rahatsız etmiştir. Milletvekillerimiz, yaptıkları açıklamalarda Başbakan'ın söylediğinin başka taraflara çekildiğini ve kimsenin özel hayatına müdahale edilemeyeceğini açıkladılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Denizli adına bu algının değişmesini diliyoruz. Hukuk temel alınarak, hukuka aykırı işlem yapılmayacağına inanıyoruz. Cüppe giyen arkadaşımızın da hukukun evrensel kurallarına adadığını biliyoruz ve bu konunun onun da takipçisi olacağına inanıyoruz" dedi.

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