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Dünya

İlk başbakanın ses kaydı 122 yıl sonra bulundu ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 00:17

-İlk başbakanın ses kaydı 122 yıl sonra bulundu ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Almanya'nın ilk başbakanı Otto von Bismarck'a ait ses kaydı, 122 yıl sonra ABD'nin New Jersey kentindeki Thomas Edison laboratuvarında bulundu. Ses kaydının halka satılabilecek fonografların üretimiyle ilgili bir projede Edison'a yardım eden Adelbert Theodor Edward Wangemann tarafından alındığı belirlendi. Ekim 1889 tarihli kayıtta Bismarck, ''In Good Old Colony Times'' ve ''Gaudeamus igitur'' şarkılarının ilk kıtalarını söylüyor ve ''Als Kaiser Rotbart lobesam'' şiirinin ilk dizelerini okuyor. Bismarck, aynı zamanda Fransa'nın ulusal marşı ''Marseillaise''i de seslendiriyor. Kayıt, Bismarck'ın oğlu Herbert'e mesajıyla son buluyor. Otto Von Bismarck Vakfı, Thomas Edison Müzesi tarafından dijital teknoloji kullanılarak restore edilen kaydın heyecan verici olduğunu açıkladı.

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