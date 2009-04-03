İlk ayak Taranto'nun



Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ilk ayağında İtalya'nın Cras Basket Taranto takımına deplasmanda 67-55 yenildi. Sarı-kırmızılı takımın kupada şampiyonluğa ulaşması için İstanbul'daki rövanşı 13 sayı farkla kazanması gerekiyor.



FIBA Bayanlar Avrupa Kupası'nda finale kalarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray Basketbol takımı, finalin ilk ayağında İtalya'nın Cras Basket Taranto takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi.



Finalin ilk maçı düşük bir tempoyla başladı. Rakibinin hızlı hücumlarını engelleyen Galatasaray, Sophia Young ile boyalı alandan sayılar bulunca ilk çeyrek 16-16 eşitlikle geçildi.



İtalyan ekibi ikinci çeyreğe Monica Bello ve Megan Mahoney'nin üçlükleriyle başladı. Buna rağmen boyalı alanı iyi savunmaya devam eden temsilcimiz, Işıl Alben ve Marina Kress ile üçlükler bularak hücumdaki ritmini yakaladı. Devrenin sonunda Esra Şencebe'nin de devreye girmesiyle ilk yarı 37-29 Galatasaray üstünlüğüyle geçildi.



Üçüncü çeyrek dengeli başladı. Michelle Greco'nun devreye girmesiyle toplanan Taranto'ya Augustus ve Esra ile cevap veren sarı-kırmızılılar bir ara farkı sekiz sayıya kadar çıkardılar. Ancak Galatasaray bu bölümde rakibinin oyunun temposunu yükseltmesine karşılık veremeyince farkı koruyamadı ve çeyrek sonunda 46-42'lik skorla 4 sayıya kadar indi.



Ev sahibi Taranto, taraftar desteğini de arkasına alarak son çeyreğe müthiş başladı. Galatasaray bu bölümde rakibinin baskısıyla top kayıpları yapınca, İtalyanlar 14-3'lük bir seri yakaladı. Son anlarda Augustus'un bire bir oyunlarıyla hücum etmeye çalışan temsilcimiz Avustralyalı pivot Suzy Batkoviç'i durduamayınca sahadan 67-55 mağlup ayrıldı. Galatasaray'da Augustus 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Esra Şencebe de 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Sarı-kırmızılılarda Sophia Young 9 sayı – 8 ribaunt, Marina Kress de 9 sayı – 5 ribauntla mücadele etti.



Ev sahibi Cras Basket Taranto'da ise Suzy Batkovic 15 sayı – 9 ribauntla galibiyette başrol oynarken, Ilisaine David de 14 sayıyla çift hanelere ulaşan bir başka isim oldu.



Yarı finalde Dinamo Kursk'ü 14 sayılık mağlubiyetin ardından evinde 23 sayıyla yenerek finale çıkmayı başaran Galatasaray, şampiyon olmak için İstanbul'da 13 sayı farkla kazanmak zorunda.



İki takım arasında finalin ikinci maçı 9 Nisan'da Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak ve bu mücadele de NTV SPOR'dan canlı yayınlanacak.



CRAS BASKET TARANTO: 67 - GALATASARAY: 55

Salon: Palamazzola

Hakemler: Miguel Angel Perez Niz (İspanya), Ilona Kittlerova (Çek Cumhuriyeti)

Cras Basket Taranto: Mahoney 8, Siccardi, Greco 9, Bello 6, Zimerle 7, Sauret-Gillespie 6, David 14, Godin 2, Batkovic 15

Galatasaray: Tuğba 3, Esra 10, Beril, Şaziye, Bahar, Işıl 3, Yasemin 2, Yasemen, Marina Kress 9, Seimone Augustus 19, Sophia Young 9

1. periyot: 16-16

Devre: 37-29 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 42-46

Beş faulle çıkanlar: Dk. 36.48 Marina Kress (Galatasaray

