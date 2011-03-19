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Dünya

İLK ATEŞ AÇILDI PARİS (A.A)

19 Mart 2011 21:38

-İLK ATEŞ AÇILDI PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Libya'daki Muammer Kaddafi yönetimine karşı uluslararası koalisyonun bu ülkede başlattığı operasyonlar kapsamında ilk ateş açıldı.  Fransa Savunma Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Fransız uçakları bugün TSİ 18.45'te bir Libya askeri aracına ateş açtı.  Fransa'nın Charles De Gaulle uçak gemisinin de Libya'ya doğru yarın yola çıkacağı kaydedildi.  Öte yandan Kaddafi yönetimi karşıtı güçler, bu sabah Bingazi üzerinde düşürüldüğü bildirilen savaş uçağının kendilerine ait olduğunu açıkladı. Muhaliflerin yetkililerinden Azeldin el Şerif, yer ile iletişim olmadığı için uçağın, muhalif güçlerin ateşi sonucu yanlışlıkla düşürüldüğünü söyledi. 

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