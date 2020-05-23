İlk astronotlu SpaceX roketi 27 Mayıs'ta fırlatılacak: Yeni bir uzay çağı için milat olabilir

Her şey Elon Musk'ın önce kendisinin hayal kurması sonra da insanoğlunun Mars'la ilgili var olan hayallerini yeniden canlandırması ile başladı.

Bu hayalin en önemli aşamalarından biri olan astronot taşıma işlemi ilk defa 27 Mayıs çarşamba günü Musk'ın SpaceX firmasına ait roketin ve üzerindeki uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmesi ve geri dönmesi ile gerçekleşecek.

yer alan habere göre iki NASA astronotuna 'taksi hizmeti' verecek olan SpaceX'in roketi aynı zamanda uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri topraklarından uzaya gönderilen ilk astronotları taşıyor olacak. Euronews'teiki NASA astronotuna 'taksi hizmeti' verecek olan SpaceX'in roketi aynı zamanda uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri topraklarından uzaya gönderilen ilk astronotları taşıyor olacak.

Tesla ile otomobil piyasasını alt üst eden ve otonom sürüş yazılımlarında edinilen tecrübeleri roket ve uzay aracı teknolojilerinde kullanan Musk, bu şekilde yeniden kullanılabilir roketler yaparak uzaya uydu ve insan gönderme masraflarını ciddi şekilde azaltmayı başardı.

Sanal alış-verişi güvenli hale getiren Pay-Pal'ı kurduğundan bu yana güneş enerjisi ve tünel kazıcılığı dahil elini attığı her sektörde devrim yaratan Musk'ı uzun yıllardır tanıyan eski arkadaşları Mars hayalinin hep var olduğunu aktarıyor.

SpaceX'i benzeri kar amaçlı uzay firmalarından ayıran şey elde edilen kazancın nihai amacının Elon'un Mars hayalini gerçekleştirmek olması. Musk en büyük hayalinin 'insanoğlunun bir gün çok gezegenli bir canlı türü olması' olduğunu pek çok fırsatta dile getiriyor.

Aslında SpaceX ilk NASA ihalelerini aldığında ilk üç roketi başarısız oldu. Ne var ki, NASA SpaceX'e forsat vermeye devam etti ve Musk bu iş için kalan son finansal gücü ile dördüncü roketi fırlattı ve bu roket başarıyı getirdi.

27 Mayıs yeni bir uzay çağının başlangıç tarihi olabilir

Şimdilik insanoğlunun Mars'a gitmesinin en hızlı yolu Musk'ın otomobillerinin ve uzay taksiciliğinin başarılı olmasından geçiyor.

Bu sebeple tüm dünyanın gözü, 27 Mayıs günü SpaceX'in Dragon astronot kapsülü ve Falcon 9 roketi ile gerçekleşecek olan yolculukta olacak. Yeni bir uzay çağının başlangıcına tanıklık ediyor olabiliriz.