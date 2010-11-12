-İLK APPLE BİLGİSAYARI MÜZAYEDEYE ÇIKIYOR LONDRA (A.A) - 12.11.2010 - İlk Apple bilgisayarı, bu ay Londra'da yapılacak açık artırmada satılacak. Christie's müzayede salonu tarafından ''tarihi eser'' olarak nitelendirilen Apple-1, 1976'da üretilmiş ve enerji aparatı, klavyesi ve ekranı olmadan satışa sunulmuştu. Apple-1, tüm kartları içinde bulunan ilk hazır (toplama olmayan) kişisel bilgisayardı (PC). O dönemde PC'ler hazır olarak satılmıyor ''toplama bilgisayar'' şeklinde elde ediliyordu. İlk Apple bilgisayarları 666,66 dolara satılıyordu. Müzayede salonu, tüm parçalarının orijinal kasasının içinde bulunması ve ilk sahibine Apple şirketinin CEO'su Steve Jobs imzalı bir mektupla birlikte verilmesi sebebiyle, bunun ''nadir bir parça'' olduğunu belirtti. 240 bin dolar civarında bir fiyata alıcı bulması beklenen bilgisayar ve mektup, 23 Kasımda müzayedeye çıkarılacak.