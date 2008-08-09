İlk altın Çekler'e gitti

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ilk altın madalyasını Çek Cumhuriyeti elde etti.



Pekin Atıcılık Sahası'nda yapılan müsabakada, atıcılıkta bayanlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde Çek Katerina Emmons altın madalyanın sahibi oldu.



24 yaşındaki Emmons, eleme turlarında 400 puan toplayarak dünya rekorunu egale etti ve olimpiyat rekoru kırdı. Emmons, finalde de 103.5 puan topladı ve toplamda 503.5 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.



Emmons, Atina-2004'te bu dalda bronz madalya kazanmış, 2002 Dünya Şampiyonası'nda da birinci olmuştu. Bu kategoride Atina-2004'te altın madalya kazanan Çinli Du Li, 5. oldu.



Bu kategoride gümüş madalyanın sahibi, toplamda 502.1 puan toplayan Rus Lioubov Galkina, bronz madalyanın sahibi de toplamda 500.9 Hırvat Snjezana Pejciç oldu.



Rus Galkina, Atina-2004'te de gümüş madalya kazanmıştı.



YUSUF DİKEÇ ELENDİ

Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşındaki tek Türk sporcusu olan Yusuf Dikeç ise, erkekler 10 metre havalı tabancada elendi.







Pekin Atıcılık Poligonu'ndaki oyunların atıcılık müsabakalarında Yusuf Dikeç, toplam 48 sporcunun katıldığı erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde yarıştı. Dikeç, yarışmada, 566 puanla 45. sırada yer alarak finale kalamadı.







İlk 8 sporcunun finale kaldığı yarışmanın elemelerinde en iyi dereceyi, evsahibi ülkeden Weg Pang, 586 puanla elde etti.







Dikeç'in müsabakasını, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da bir süre izlediler. Yarışmadan sonra Başesgioğlu, Dikeç'i teselli etti ve 12 Ağustos Salı günü yarışacağı erkekler 50 metre havalı tabanca yarışması için başarılar diledi.







Dikeç de, yarışmadan sonra yaptığı açıklamada, böyle bir sonuç beklemediğini ve tahmin ettiğinden çok daha düşük bir puanla yarışmayı tamamladığını söyledi. Milli sporcu, kötü sonuca gerekçe olarak ilk olimpiyatı olmasının getirdiği heyecan ve bu dalda tek Türk sporcu olmanın getirdiği baskıyı gösterdi ve, ''Yanımda takım arkadaşlarım olsaydı daha cesaretli olurdum'' dedi.

