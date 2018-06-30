İlk adımı attı; LeBron'un yeni durağı neresi olacak?

Son sekiz sezondur NBA'de final oynayan ve bu periyotta üç şampiyonluk yüzüğü bulunan LeBron James, herkesin merakla beklediği karar öncesi ilk hamlesini yaptı ve Cleveland Cavaliers ile olan sözleşmesini feshetti.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; 35.6 milyon dolarlık kontratı yerine takımdan ayrılmayı tercih eden Lebron James'in yeni durağının Los Angeles Lakers olması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Lebron James, kariyerinde ilk kez Batı Konferasında forma giyecek. Lebron'un bu kararının NBA'de taşları yerinden oynatmasına kesin gözüyle bakılırken, 'KingJames'i takip etmesi beklenen iki yıldızın San Antoniolu Leornard ve Oklahomalı Paul George.

Kariyerine başladığı Cleveland Cavaliers ile beş sezon geçirdikten sonra şampiyonluk için Miami Heat'in yolunu tutan James, buradaki dört sezonunun ardından tekrar yuvasına dönmüştü. Son dört sezondur Cavaliers forması ile Golden State Warriors'a karşı final serisinde boy gösteren Lebron James, sadece 2016 yılında şampiyonluk yüzüğünün sahibi olmuştu.

2010 yılında Cleveland şehrinden ayrılırken, taraftarın yoğun prostestosuna maruz kalan Lebron James'in ikinci ayrılığının ardından neler yaşanacağı merak ediliyor.