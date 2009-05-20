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Spor

İlk adım LA Lakers'tan

Batı Konferansı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets'ı 105-103 mağlup etti.

20 Mayıs 2009 03:00


Batı Konferansı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets'ı 105-103 mağlup etti. Kobe Bryant 40, Carmelo Anthony de 39 sayıyla maça damgalarını vurdular.


NBA'de konferans finalleri, batıda sabaha karşı oynanan Los Angeles Lakers-Denver Nuggets maçı ile başladı. Karşılaşmayı 105-103 kazanan LA Lakers, seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye konuk Denver hızlı başladı. İlk çeyrekte Lakers'a üstünlüğünü kabul ettiren Denver, periyodu 31-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte Lakers toparlandı. Özellikle periyodun son bölümünde etkinliğini arttıran ev sahibi ekip, önce Denver'ı yakaladı, ardındanda son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 55-54 önde gitti.

Maçın ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı atılan basketlerle geçilen üçüncü periyodu Denver, 76-74 üstün kapattı. Mücadelenin son dakikalarında ise maç, her iki tarafa da gitti geldi. Denver'ın son anlarda yaptığı basit hataları iyi değerlendiren LA Lakers, salondan 105-103 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Lakers adına 40 sayı üreten Kobe Bryant olurken, Carmelo Anthony'nin 39 sayısı Denver'da mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Takımı adına kullandığı son 6 serbet atışı sayıya çevirerek, maçın kazanılmasını sağlayan Kobe Bryant, 34 dakika sahada kaldığı maçı 13/28 saha içi yüzdesiyle 40 sayıyla tamamladı. Süper yıldız ayrıca 6 ribaunt alıp, 4 de asist yaptı.

Ev sahibi ekipte çift hanelere ulaşan diğer isimlerse, 13 sayı-14 ribaunt-3 asistle Pau Gasol ve 13 sayı-6 asist-2 ribauntla Derek Fisher oldu.

Lakers'a karşı oynadığı son 11 play-off maçını da kaybeden Denver'da ise 14/20 saha içi yüzdesiyle 39 sayı atan Carmelo Anthony, 6 ribaunt-4 asist de yaparken, Chauncey Billups 18 sayı-8 asist-5 ribaunt, Kenyon Martin de 15 sayı-8 ribaunt-2 asistle mücadele etti.

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