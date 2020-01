'İlk adım hükümetten gelmeli'

Neue Osnabrücker Zeitung, Türkiye’de terörün yeniden alevlenmesini konu alan yorumunda şu satırlara yer veriyor:

“Kim dost, kim düşman? Irak ve Suriye’deki her an parlamaya müsait durum Türkiye’nin müdahalesiyle daha da karmaşık bir hal aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürt işçi partisi PKK ile barışı müzakere edeceğine, IŞİD ile mücadele eden Kürtleri de bombalatıyor. Erdoğan’ın, Suriye ve Irak’ta devletin dağılması durumunda bağımsız bir Kürt devleti kurulmasından korktuğu anlaşılıyor. Böyle bir durumda PKK yeni oluşumun cazibesine kapılıp Anadolu topraklarının büyük Kürdistan’a katılmasını talep edebilir. İki komşu devletin parçalanması on yıllardır çözüme kavuşturulamayan Kürt meselesine tehlikeli bir boyut kazandırıyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung da Türkiye’deki üzücü gelişmelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutuyor:

“Kimse Türkiye’nin PKK’ya karşı kuvvet kullanma hakkını inkâr etmiyor. ‘Kürdistan İşçi Partisi’ bir terör örgütüdür. Başka ülkelerde de aynı karşılığı görürdü. Ancak Ankara bu mücadeleye PKK’nin parlamenter uzantısı olan HDP’yi de dâhil etmekle hataya düşmüş oluyor. Son genel seçimde yüzde on üç oranında oy alan HDP’nin altı milyon seçmeni görmezden gelinemez. Erdoğan Kürt hareketinin barışçı ve silahlı cenahlarının aralarını açmak için PKK ile mücadele ederken HDP’ye diyalog elini uzatmayıp her ikisini de hedef almakla kenetlenmelerine vesile oluyor.”

Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi, gerginliği giderecek ilk adımın Türk hükümetinden gelmesi gerektiğini yazıyor:

“Şiddetin yeniden alevlenmesi, genç Türk ve Kürtler arasındaki nefretin tazelenip, yeni bir savaş ve felaket on yılının temelinin atılması tehlikesini doğuruyor. Gençler büyüklerinin çözüm yolu olarak siyaseti değil savaşı tercih etmelerine tanık oluyorlar. Erdoğan’ın seçim aracı olarak gerginliği arttırmak şeklindeki taktiği kapsamlı bir savaşa dönüşebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kasım ayında yapılmasını planladığı erken seçimin hemen öncesinde böyle bir durumla karşılaşmak isteyemez. Dolayısıyla Türk hükümeti muhtemelen silahlı çatışmanın dozunu azaltmaya başlayacaktır.”

Rheinpfalz gazetesi Türkiye’nin ancak siyasi çözümle huzura kavuşabileceğini vurguluyor:

“İki haftadır PKK yeniden Türk asker ve polislerini öldürüyor. Hükümet hava taarruzlarıyla karşılık veriyor. Hükümet bu kez PKK’nın sonunun getirileceğini söylüyor. Türk kamuoyu bu vaatleri çok duydu. Oysa Kürt meselesinin ne Türk ordusu ne de PKK tarafından silahla çözüme kavuşturulamayacağı gün gibi aşikâr. Çözüme sadece siyasi yoldan ulaşılabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecinin genel seçimde partisine oy kaybettirdiğine inandığından barış arayışına son verdi. Liderleri Türkiye’nin Kürtlere karşı IŞİD ile işbirliği yaptığına inandıkları için PKK yeniden bombalamaya başladı. Şiddetin yeniden parlaması karşılıklı nefreti azdırabilir ve Türkiye’yi savaş ve acılarla dolu günlere geri döndürebilir.”