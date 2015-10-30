İlk 9 ayda ihracat ve turizm gelirlerinde düşüş yaşandı

Türkiye'nin turizm gelirleri, güvenlik endişeleriyle azalan girişlere bağlı olarak yılın ilk dokuz aylık döneminde yüzde 6.6 düştü. Öte yandan liradaki değer kaybına rağmen ihracat yılın ilk dokuz ayında yüzde 9.4 azalırken, dövizdeki yükselişle yabancı malların fiyatları artınca ithalattaki düşüş de yüzde 13.1’i buldu.

DHA'nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde 26.64 milyar dolar olan turizm gelirlerinin, bu yılın aynı ayında 24.89 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Böylece turizm gelirleri yılın ilk dokuz aylık döneminde yüzde 6.6 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat eylül ayında yüzde 14.2 azalarak 11.66 milyar dolara, dokuz aylık dönemde de yüzde 9.4 azalarak 107.29 milyar dolara geriledi. İthalat da eylül ayında yüzde 25.2 azalarak 15.4 milyar dolara ve dokuz aylık dönemde de yüzde 13.1 azalarak 156.32 milyar dolara düştü. Böylece, dış ticaret açığı Eylül’de yüzde 46.6 azalarak 3.74 milyar dolara, yılın ilk dokuz aylık döneminde de yüzde 20.2 azalarak 49.02 milyar dolara geriledi.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 7.7 azaldı

Avrupa Birliği’ne Eylül’de yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 azalarak 5.51 milyar dolara geriledi. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı Almanya’ya ihracat Eylül ayında 1.14 milyar dolar olurken, bu ülkeyi İngiltere 959 milyon dolar, Irak 607 milyon dolar ve İtalya 583 milyon dolar ile izledi.

Buna karşılık ithalatta ilk sırada yer alan Çin’den yapılan ithalat, Eylül ayında 1.97 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya 1.61 milyar dolar ile, Rusya 1.42 milyar dolar ile ve ABD 1.03 milyar dolar ile izledi.