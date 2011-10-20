İlk 400'de Türk üniversitesi yok

T24 -

Asya'nın en iyisi

Merkezi ABD'de bulunan küresel kariyer ve eğitim ağı QS Quacquarelli Symonds, 'Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi' sıralamasını yayımladı; listede Türk üniversitesi bulunmuyor.Listenin zirvesini İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi ile ABD'nin Harvard ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversiteleri paylaştı.Birincilik için yarışan bu 3 üniversite arasında Cambridge'i zirveye çıkaran 0,7'lik fark oldu ve bunun kaynağı öğretim görevlisi-öğrenci oranı.Üniversitelerin sıralamasında akademik ün, öğretim görevlisi-öğrenci oranı, yabancı uyruklu öğretim görevlisi ve öğrenci sayısı, öğretim görevlilerinin başarıları gibi kriterler dikkate alındı.1. Cambridge (İngiltere)2. Harvard (ABD)3. Massachusetts Institute of Technology (ABD)4. Yale (ABD)5. Oxford (İngiltere)6. Imperial College London (İngiltere)7. UCL (İngiltere)8. Chicago Üniversitesi (ABD)9. Pennsylvania Üniversitesi (ABD)10. Columbia Üniversitesi (ABD)Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST) ise Asya'daki en iyi üniversite seçildi. Çin, bu yıl, ''Asya'nın En İyi 10 Üniversitesi'' sıralamasına giremedi.Asya'nın en iyi 10 üniversitesi şöyle:1. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (HKUST) (Hong Kong)2. Hong Kong Üniversitesi (Hong Kong)3. Singapur Ulusal Üniversitesi (Singapur)4. Tokyo Üniversitesi (Japonya)5. Hong Kong Çin Üniversitesi (Hong Kong)6. Seul Ulusal Üniversitesi (Güney Kore)7. Kyoto Üniversitesi (Japonya)8. Osaka Üniversitesi (Japonya)9. Tohuku Üniversitesi (Japonya)10. Tokyo Teknoloji Enstitüsü (Japonya)