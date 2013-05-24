İlk 4 ayda 273 bin konut satıldı, Hakkari 9'da kaldı

TÜİK verilerine göre, ilk çeyrekte Türkiye'de 273 bin 826 konut el değiştirdi. Satışlarda 58 bin 682 konutla İstanbul başı çekerken, Hakkari'de sadece 9 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ilk çeyreğine yönelik açıkladığı konut satışları istatistiğinden çok ilginç sonuçlar çıktı.



İstanbul lider



Türkiye genelinde ilk çeyrekte 273 bin 826 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışlarında İstanbul 58 bin 682 ile en yüksek paya (%21,4) sahip oldu. İstanbul’u 34 bin 786 konut satışıyla (%12,7) Ankara, 17 bin 602 konut satışıyla (%6,4) İzmir izledi. Aynı çeyrekte, en az satış ise 9 konut ile Hakkâri’de gerçekleşti. Konut satışının en düşük olduğu diğer iller ve satış sayıları sırasıyla 18 konutla Ardahan ve 37 konutla Bayburt oldu.



Geçen yıl 701 bin konut



Konut satış istatistiklerinde yapılan güncelleme sonucunda, 2012 yılında 431 bin 485 olarak açıklanan il merkezi ve merkez ilçelerinde yapılan konut satışı yüzde 62,6 artarak 701 bin 621’e ulaştı.



En yüksek satış 2011'de



Yıllık konut satışları, 2008-2012 döneminde en yüksek düzeye 708 bin 275 konut satışıyla 2011 yılında ulaştı. En yüksek ipotekli satış da 289 bin 275 ile 2011 yılında gerçekleşti. Diğer satışlar ise 532 458 ile 2009 yılında en yüksek seviyeye ulaştı.