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Dünya

İLK 3D EROTİK FİLM AVATAR'I SOLLADI HONG KONG (A.A)

21 Nisan 2011 15:39

-İLK 3D EROTİK FİLM AVATAR'I SOLLADI HONG KONG (A.A) - 21.04.2011 - Hong Kong yapımı ilk 3 boyutlu (3D) erotik filmin ilk hafta hasılatının Amerikalı yönetmen James Cameron'un "Avatar" filminden daha yüksek olduğu bildirildi. One Dollar Production adlı şirket tarafından 30 milyon Hong Kong Doları (3,85 milyon ABD Doları) bütçeyle Kantonca çekilen ve geçen hafta Hong Kong'da gösterime giren "3D Sex and Zen: Extreme Ecstasy" adlı filmin, vizyona girdiği ilk haftada 2,8 milyon Hong Kong Doları (360 bin ABD Doları) hasılat getirdiği belirtildi. "Avatar" ise 2,6 milyon Hong Kong Dolar hasılat rekoru kırmıştı. Yukkiko Suo ve Saori Hara adlı Japon kadın oyuncuların yanı sıra Tayvanlı kadın oyuncuların rol aldığı filmin esin kaynağının, 1640'ta ünlü Çinli drama üstadı Li Yu tarafından kaleme alınan erotik bir öykü olduğu kaydedildi.

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