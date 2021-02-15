İlk 3 lig maçında gol atan Mohamed, Gomis'in peşinde

Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Penaltıdan golünü kaydeden Mostafa Mohamed ligdeki üçüncü maçında üçüncü golünü attı. Mısırlı forvet, ilk 5 maçında 7 gol atan Gomis'in ardında yer alıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada ağırlaşan zemin nedeniyle iki takım oyuncuları da topla oynamakta zorlandı.

Bu sonucun ardından 51 puana yükselen Galatasaray liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

OPTA verilerine göre Mostafa Mohamed, Ağustos 2017'den (Bafetimbi Gomis) bu yana forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Gomis, ligdeki ilk 5 maçında 7 gol atmıştı.

Rekor ise 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 atma başarısı gösteren Saffet Sancaklı'da.