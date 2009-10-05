İlk 3 boyutlu navigasyon haritası piyasada

<p><strong>Garmin'in Türkiye Distribütörü Cem Baytekin, Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu navigasyon haritasını kullanıcılarına sunduklarını söyledi.</strong><br /></p><p>Baytekin, navigasyon pazarının Türkiye <a rel="nofollow" target="_blank" name="aspx1" onmouseout="hideAd();" onmouseover="showAd('22868','100063' ,event);clearAdInterval();" oncontextmenu="return false;">'de\nçok yeni bir pazar olduğunu, navigasyonun bilinirliğinin artması ile\nsatışların da artacağını belirtti. 2008 yılında Türkiye'de yüzde 45-50\noranında bir pazar payı hedeflediklerini anımsatan Baytekin, bu yılda\naynı hedef doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti. </a></p>\n<p><a rel="nofollow" target="_blank" name="aspx1" onmouseout="hideAd();" onmouseover="showAd('22868','100063' ,event);clearAdInterval();" oncontextmenu="return false;">Baytekin, 2007 yılında navigasyon pazarının 3-4 bin adet olduğunu,\n2008 yılında bu rakamın 20 bine çıktığını bu yıl ise 50-60 bin adete\nulaşmasını beklediklerini söyledi. Baytekin şöyle devam etti:</a></p>\n<p><a rel="nofollow" target="_blank" name="aspx1" onmouseout="hideAd();" onmouseover="showAd('22868','100063' ,event);clearAdInterval();" oncontextmenu="return false;">"Navigasyon pazarı, bütün dünyada çift rakamlarla büyüyor. Geçen\nsene bütün dünyada Garmin 13-14 milyon adet navigasyon cihazı sattı.\n2007 yılını 2008 yılıyla kıyasladığınız zaman Türkiye'de pazar yüzde\n300'lerde büyüdü. Pazar çok hızlı gelişiyor ve insanlar yeni yeni\nhaberdar oluyorlar. Gerçekten alıp ihtiyacını karşıladığını görünce de\nyeni versiyonlarına geçiyorlar.</a></p>\n<p><a rel="nofollow" target="_blank" name="aspx1" onmouseout="hideAd();" onmouseover="showAd('22868','100063' ,event);clearAdInterval();" oncontextmenu="return false;">Geçen sene 10 bin civarında navigasyon cihazı satmıştık. Bu yıl\nTürkiye pazarında olarak 20 bin adet navigasyon cihazı satmayı\nhedefliyoruz. Bunun yüzde 10'unu 3 boyutlu navigasyon cihazı\noluşturuyor."</a></p>\n<a rel="nofollow" target="_blank" name="aspx1" onmouseout="hideAd();" onmouseover="showAd('22868','100063' ,event);clearAdInterval();" oncontextmenu="return false;">Baytekin, 2009 yılının ilk çeyreğinde yaşanan ekonomik kriz\nnedeniyle satışlarda bir düşüs yaşandığını ifade ederek 2009'un Nisan\nayından itibaren satışların tekrar hızlandığını bildirdi. Türkiye'de\nilk defa 3 boyutlu navigasyon haritasını kullanıcılarımıza sunuyoruz''\ndiyen Baytekin, 3 boyutlu navigasyon uygulamasının Türkiye'de bir ilk\nolacağını söyledi.</a>