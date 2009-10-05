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Ekonomi

İlk 3 boyutlu navigasyon haritası piyasada

Garmin'in Türkiye Distribütörü Cem Baytekin, Türkiye'de ilk 3 boyutlu navigasyon haritasını kullanıcılarına sunduklarını söyledi.

05 Ekim 2009 03:00

Garmin'in Türkiye Distribütörü Cem Baytekin, Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu navigasyon haritasını kullanıcılarına sunduklarını söyledi.

Baytekin, navigasyon pazarının Türkiye 'de çok yeni bir pazar olduğunu, navigasyonun bilinirliğinin artması ile satışların da artacağını belirtti. 2008 yılında Türkiye'de yüzde 45-50 oranında bir pazar payı hedeflediklerini anımsatan Baytekin, bu yılda aynı hedef doğrultusunda ilerlediklerini kaydetti.

Baytekin, 2007 yılında navigasyon pazarının 3-4 bin adet olduğunu, 2008 yılında bu rakamın 20 bine  çıktığını bu yıl ise 50-60 bin adete ulaşmasını beklediklerini söyledi. Baytekin şöyle devam etti:

"Navigasyon pazarı, bütün dünyada çift rakamlarla büyüyor. Geçen sene bütün dünyada Garmin 13-14 milyon adet navigasyon cihazı sattı. 2007 yılını 2008 yılıyla kıyasladığınız zaman Türkiye'de pazar yüzde 300'lerde büyüdü. Pazar çok hızlı gelişiyor ve insanlar yeni yeni haberdar oluyorlar. Gerçekten alıp ihtiyacını karşıladığını görünce de yeni versiyonlarına geçiyorlar.

Geçen sene 10 bin civarında navigasyon cihazı satmıştık. Bu yıl Türkiye pazarında olarak 20 bin adet navigasyon cihazı satmayı hedefliyoruz. Bunun yüzde 10'unu 3 boyutlu navigasyon cihazı oluşturuyor."

Baytekin, 2009 yılının ilk çeyreğinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satışlarda bir düşüs yaşandığını ifade ederek 2009'un Nisan ayından itibaren satışların tekrar hızlandığını bildirdi. Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu navigasyon haritasını kullanıcılarımıza sunuyoruz'' diyen Baytekin, 3 boyutlu navigasyon uygulamasının Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi.

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