-İlk 100'de tek Türk takımı İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' 2011 yılı değerlendirmesinde Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi oldu. IFFHS'nin ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihini kapsayan raporunda Beşiktaş, 141,5 puanla 71. sırada yer aldı. Beşiktaş dışında Trabzonspor, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Gençlerbirliği ilk 400'de yer alıp değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. Değerlendirmede Trabzonspor 121 puanla 104., Gaziantepspor 95,5 puanla 171., Fenerbahçe 87 puanla 200., Bursaspor 79,5 puanla 242., İstanbul Büyükşehir Belediyespor 73 puanla 281., Galatasaray 71 puanla 293., Gençlerbirliği ise 68,5 puanla 318. sırada bulundu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci turdaki rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi 207 puanla 18. sırada bulunurken, Beşiktaş'ın rakibi Portekiz'in Braga takımı da 169,5 puanla 33. sırada yer aldı. -Barcelona zirvede- İspanyol ekibi Barcelona, IFFHS'nin 2011 yılı ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde zirvedeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, Arjantin temsilcisi Velez Sarsfield ise 3. sırada bulundu. ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin ilk 10 sırasında yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralamaları şöyle: Sıra Takım Ülke Puan ------------------------------------------------ 1. Barcelona İspanya 367 2. Real Madrid İspanya 312 3. Velez Sarsfield Arjantin 271 4. Manchester United İngiltere 270 5. Manchester City İngiltere 239 6. Santos Brezilya 238 7. CD U. de Chile Santiago Şili 235,5 8. Benfica Portekiz 235 9. Porto Portekiz 231 10. CD U. Catolica Santiago Şili 230 71. Beşiktaş Türkiye 141,5 104. Trabzonspor Türkiye 121 171. Gaziantepspor Türkiye 95,5 200. Fenerbahçe Türkiye 87 242. Bursaspor Türkiye 79,5 281. İstanbul B.Şehir Bld. Türkiye 73 293. Galatasaray Türkiye 71 318. Gençlerbirliği Türkiye 68,5