İlk 10 ayda Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 88 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elde ettiği geçici verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99.25 oranında bir artış göstererek 3 milyon 471 bin 540 oldu. Ekim ayında ülkemize gelen 3 milyon 471 bin 540 yabancı ziyaretçinin yüzde 0.29’u günübirlikçi oldu.