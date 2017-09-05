İlişkiye girdiği seks işçisinin evinde ölü bulundu; polis, aileye haber vermekte zorlandı

Antalya'da 39 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Ayhan A., para karşılığı birlikte olduğu trans seks işçisinin evinde fenalaşarak öldü. Ayhan A.’nın çalan telefonunu açan komiser, babasına kötü haberi veremedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Antalya'da yaşanan bu ölümün ardından Muratpaşa Deniz mahallesi sakinleri de isyan etti. Trans seks işçisi yüksek kira ödediklerini ve ev sahiplerinin de evleri kiralayıp kaçtığını söyleyen mahalle sakinleri valiliğe yaptıkları şikayetlerden de sonuç alamadıklarını belirtti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Kent merkezindeki bir su dağıtım firmasında işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Ayhan A., sabaha karşı ’Yıldız’ takma adını kullanan trans seks işçisi A.K. ile birlikte olmak için anlaştı. Eve gelen Ayhan A.ve A.K., iddiaya göre birlikte alkol ve uyuşturucu hap aldı. Ayhan A.ve A.K. birlikte olduktan sonra uyudu.

Uyandıramadı, polisi aradı

Trans seks işçisi A.K. saat 10.00 sıralarında uyandı Ayhan A.’yı uyandırmak istedi. Ayhan A.’nın hareketsiz olduğunu gören A.K., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri, Ayhan A.’nın öldüğü belirledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri evde kapsamlı inceleme yaptı.



Oğlunun öldüğünü söyleyemedi



Ayhan A.’nın çalan telefonunu açan komiser, telefondaki kişinin Korkuteli İlçesi’nden arayan babası olduğunu öğrenince oğlunun öldüğünü söyleyemedi.Komiser, Antalya merkeze gelebilir misiniz? Hastaneye gelin bir görüşelim. Birazcık durumu kötü. Gelmeniz gerekiyor, biraz rahatsız. Kendisi şu an konuşacak durumda değil. Ortağı ile görüşeyim. Eşi de bizi bir arasın" dedi.



Trans seks işçisi A.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ayhan A’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Mahalle ayağa kalktı, herkes isyanda



Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, “Antalya’nın en eski ve en güzel mahallesinden biriyiz. Ama zamanda mahallemizde Trans seks işçisi tabir edilen kitle arttı. Asayiş bakımından Antalya'da kırmızı çizgiyle söylenen bir mahalle haine geldik. Yetkililerimize sorunları iletiyoruz ama bir sonuç alınmış değil. Bugün de bir Trans seks işçisinin evinde müşterisi öldü" dedi.

Valiliğe dahi şikayetlerini ilettiklerini ama bir netice alamadıklarından yakınan Öztürk, "Trans seks işçisi müşterinin yoğun olarak geçtiği Teomanpaşa ve 100. Yıl Caddesi’ne yakın olduğu için bizim mahalleden kiralık ev tutuyorlar. Ama mahalle içinde kötü durum yoktur. Evlerine müşterilerini alıyorlar. Ev sahipleri üzerinde bir yaptırım yapılması gerekiyor. Bina sakinleri de tepki göstermeli. 650 ile bin TL arasında mahallemizde ev kiraları var. Travestiler gelip bin 500, 2 bin TL verince ev sahibi bu gruba evini veriyor. Ev sahibi aldanıyor. Ondan sonra mahallenin hali bu. Uğraşıyoruz ama çözüm bulamıyoruz" diye konuştu.

"Şikayet ettik serbest kaldı"



Her gün kendisine bu konuda şikayet geldiğini ifade eden Öztürk, "Muratpaşa ilçesindeki 56 mahalleden Altındağ ve Deniz Mahallesi bu konudan şikayetçi. Yılda en az bin şikayet oluyordur. Muhtarlık aşındırılıyor. Geçenlerde sabah namazına giden bir imamın üzerine üst kattan prezervatif atılmış. Şikayet ettik, sonra Trans seks işçisi emniyetten bırakıldı. Bu konuda mahallemizde bir huzursuzluk var, yetkililerden çözüm istiyoruz" dedi.

"Evlerini kiraya verip kaçıyorlar"

Şaban Fidan ise 23.00’dan sonra mahallede her köşe başının Trans seks işçisi tarafından işgal edildiğini belirterek, bu durumdan şikayetçi olduklarını vurguladı.



Güllük Caddesi’nin 10 metre arkasındaki mahallerinin kötü bir durumda olduğunu dile getiren Fidan, "Savcı ve avukat çocuklarım evime geldiğinde uyuyamıyor gürültüden. Bunların yatma saati sabaha karşı 05.00 oluyor. Buradaki mal sahipleri bıktığı için hep evlerini kiraya verip kaçıyor. Ben de bıktım kısa süre sonra evimi kiraya verip gideceğim" diye konuştu.



"Mahallemizi temizlesinler"



Mahallerinin bu tür insanlardan temizlenmesini isteyen Melek Elmas, "Gece sabaha kadar giren çıkanın haddi hesabı yok. Gürültü müzik sesi kavga. İçip içip şişe aşağı atıyorlar. Burada yaşamak çok zor. Çocuklarımız için çirkin bir görüntü. Bu görüntülerin görülerek yetkililerin yardım etmesini istiyoruz. Sabaha kadar hiç durmuyorlar. Devletimiz bunları görsünler. Mahallemizi temizlesinler. Ben de artık Valiliğine gidip şikayet dilekçesi vereceğim. Yazık günah. Herkes mahvoluyor. Mahallemizin huzuru ve ahlakı bozuluyor" dedi.