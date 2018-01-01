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İlişkiye girdiği adamın, penisini ısırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da eskortluk yapan 28 yaşındaki Müge U

01 Ocak 2018 11:10

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da eskortluk yapan 28 yaşındaki Müge U., 200 lira karşılığında ilişkiye girdiği 26 yaşındaki M. A.\'yı penisden ısırarak yaraladı.
Olay, merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddaya göre, fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan \'Masal\' ve \'Rüya\' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.\'nın evine gitti. Müge U. cinsel ilişki sırasında M. A.\'nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.\'yu dövdü. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, Müge A.\'nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi\'ne götürerek \'Darp raporu\' aldı. M. A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü. Burada ifadeleri alınan M. A. ve Müge U., daha sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

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