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İlişkileri Anıtkabir'de başlamıştı; bu kez gelinlik ve damatlıkla selfie çektiler

Çift, geçen yıl çekildikleri fotoğrafı geziye katılan diğer kişilere göndererek 8 Eylül'de Ankara'da yapılacak düğüne davet etti

09 Mayıs 2018 17:21

Hemşire Yasemin Kirman, astsubay Oktay Baştürk ile Anıtkabir’de selfie çekmek isterken tanıştı. Bir yıl sonra evlenen çift, Anıtkabir’e bu kez gelinlik ve damatlıkla giderek aynı pozu verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul’da yaşayan hemşire Kirman ile Kocaeli’nde görev yapan astsubay Baştürk’ün yolu, geçen yıl farklı tur şirketlerinin organizasyonuyla gittikleri Anıtkabir gezisinde kesişti. Oktay Baştürk, Anıtkabir’de selfie çekmeye çalışan genç kızın elindeki telefonu alıp onunla birlikte fotoğraflarını çekti. Selfie aracılığıyla tanışan ikilinin arkadaşlığı aşka dönüştü.

Anıtkabir'de aynı poz

Geziden bir yıl sonra evlenmeye karar veren çift, ailelerinin de olurunu aldıktan sonra Ankara’da nikâh kıydı. Nikâhın ardından genç çiftin ilk durağı tanıştıkları Anıtkabir oldu. Gelinlik ve damatlıkla aynı pozu veren Oktay ve Yasemin, fotoğrafı geziye katılan diğer kişilere göndererek 8 Eylül’de Ankara’da yapılacak düğüne davet etti.

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Yasemin KirmanOktay BaştürkAnıtkabirselfie

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