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Dünya
Deutsche Welle

'İlişkiler kasıtlı olarak çıkmaza sürükleniyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'nın Türk-Rus ilişkilerini kasıtlı olarak çıkmaza sürüklediğini söyledi.

26 Kasım 2015 15:26


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye sınırında Rus Su-24 uçağının düşürülmesinin ardından yaptığı sert açıklamaları bugün de sürdürdü. Putin, "Türk yönetiminin Türkiye-Rusya ilişkilerini kasıtlı olarak çıkmaza sürüklediği görülüyor" dedi.

Putin Moskova'daki açıklamalarında uçağın düşürülmesi ile ilgili olarak Türkiye'den bugüne kadar bir özür gelmediğini de belirtti. Rusya Devlet Başkanı, Moskova'nın özür ve meydana gelen zararların da tazmin edilmesini beklediğini söyledi.

"Gerçekçi bir açıklama bekliyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, öğleden önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye ambargo uygulanmayacağını belirtti. Sözcü, "Uçağın düşürülmesi konusunda Türkiye'den gerçekçi bir açıklama bekliyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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