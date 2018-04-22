İlişki yaşadığı kadını bıçaklayan profesör tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görevli, evli ve 1 çocuk babası Prof. Dr. Fuat Duygulu (42), kısa süre önce kendisinden ayrılan ilişki yaşadığı Sibel İ.\'yi çıkan tartışmada bıçakla ağır yaraladı. Prof. Dr. Duygulu tutuklanırken, hastanede tedavisi süren Sibel İ.\'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, 2 gün önce merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi\'nde meydana geldi. Prof. Dr. Fuat Duygulu, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Sibel İ. ile konuşup yeniden bir araya gelmek için spor yaptığı salonun önüne gitti. Daha önce ilaç mümessili olarak çalışan Sibel İ., Prof. Dr. Duygulu\'nun isteğine olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Prof. Dr. Duygulu, yanındaki bıçağı çıkarıp Sibel İ.\'yi karnından ve bileğinden bıçakladı. Sibel İ. kanlar içinde yere yığılırken, Duygulu çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Prof. Dr. Duygulu gözaltına alınırken, Sibel İ. ise ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alınan Sibel İ.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından Prof. Dr. Duygulu, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Prof. Dr. Duygulu, tutuklanarak Bünyan Cezaevi\'ne gönderildi.



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