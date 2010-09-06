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Dünya

Ilımlı toparlanma devam ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, küresel ekonomide ılımlı toparlanmanın devam ettiğini söyledi.

06 Eylül 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, küresel ekonomide ılımlı toparlanmanın devam ettiğini söyledi.
    

Güney Kore'nin Gwangju kentinde dün düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına katılan Lipsky, katılımcılara gönderme yaparak, "Onlar ağırlıklı olarak küresel ekonomide ılımlı bir toparlanmanın olduğundan emin" dedi.


"Açıkçası riskler ve güçlükler var, ancak olaylar az ya da çok bizim tahminlerimiz doğrultusunda hareket ediyor gibi görünüyor" diyen Lipsky, IMF Yönetim Kurulu'nda ve kota sistemindeki değişiklikler konusunda "olumlu ilerlemeler" sağlandığını da kaydetti.

Cnntürk'te yer alan habere göre, G-20 liderler zirvesi 11-12 Kasım'da Seul'de toplanacak. Zirvede, küresel finansal düzenleme çerçevesinde reform ve küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir büyüme yoluna konulması planlarının hazırlanması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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