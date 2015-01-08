Ilımlı Müslümanları göreve çağırdı

Paris saldırısını değerlendiren Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach, ılımlı Müslümanları göreve çağırdı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Bosbach, "Kurbanların büyük kısmının Müslüman olduğunu göz önüne aldığımızda, İslam'ın kendi bünyesinde İslamcılık ve Selefilik gibi radikal akımlara karşı kararlı bir şekilde durmasının önemi ortaya çıkıyor" dedi.

Almanya'da yaşayan Müslümanların büyük kısmının barışçıl ve hukuka saygılı olduğuna dikkat çeken Bosbach, buna karşılık İslam dininde tehlikeli olarak kabul edilebilecek akımların varlığına dikkat çekti. Charlie Hebdo saldırısının Fransa ve Almanya'da siyasi gerilimin artışına yol açabileceğine işaret eden Bosbach, saldırının yalnızca mizah dergisini değil, ifade ve basın hürriyeti gibi Batılı değerleri de hedef aldığını kaydetti.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim olurken diğer iki zanlının aranmasına devam ediliyor. Fransa genelinde operasyonlar devam ediyor. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi.