İlikli kemik suyunda ilk hedef ihracat

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesindeki bir et işleme tesisi, daha önce yem olarak değerlendirilmek üzere sattığı kemiklerden şimdi ilikli kemik suyu üretiyor. Son dönemde bütün dünyada rağbet görmeye başlayan ilikli kemik suyundan çorba yapıp, market raflarında satışa sunmaya başlayan firmanın sahibi Hüseyin Cengiz, Ortadoğu pazarına açılmayı planladıklarını, ileride bu üründen tükettiğini bildikleri ünlü aktrist Salma Hayek\'e, marka yüzü olması için teklif götürmeyi düşündüklerini söyledi.

Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi\'nde 10 milyon TL\'ye kurulan, 50 personelin çalıştığı fabrika, şimdilerde başka bir üretime öncelik verdi. Daha önce işlediği karkas etlerden geriye kalan kemikleri, yem haline getiren farklı işletlmelere satan firmanın sahibi Hüseyin Cengiz, Avrupa\'ya gittiğinde \'kemik suyu kafeleri\'nin bulunduğunu görüp, aynı projeyi Türkiye’de hayata geçirmeye karar verdi. Zel İlikli Kemik Suyu Fabrikası, şimdilerde yalnızca ilikli kemik suyundan işkembe çorbası, kelle paça çorbası ve tarhana çorbası üretiyor.

Firma sahibi Hüseyin Cengiz, önce Afrika ve Ortadoğu pazarına açılmayı, ardından ise Türkiye’de ilikli kemik ürünlerinin satılacağı kafeler açmayı planladıklarını söyledi. Kemik suyunun Türk mutfağının geleneksel tatları arasında yer aldığını vurgulayan Hüseyin Cengiz, \"Kemik suyu hem dünyada hem de ülkemizde rağbet görmeye başladı. İnsanlar hem geleneksel tatlar, hem de sağlıklı ürünler tüketmek istiyor\" dedi. Hedeflerinin sağlıklı ürünleri tüketici ile buluşturmak olduğunu dile getiren Cengiz, katkı maddeli bulyonlara karşı doğal ilikli kemik suyu ile piyasaya çıktıklarını ifade etti.

Türkiye’de bir ilk olduğunu belirttiği fabrikada üretilen ürünlerin tüketici tarafından benimsendiğini söyleyen Hüseyin Cengiz, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını belirtti. İsteyenlere ürünlerin analiz raporlarını da gönderdiklerini kaydeden Cengiz şu bilgileri verdi:

\"Ürünler, hijyenik bir ortamda geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. 10 saat boyunca kısık ateşte kaynatılan ilikli kemik suyu, daha sonra kavanozlara konuluyor. Tüketiciye, hazır olarak marketlerden aldığı ürünleri yalnızca ısıtıp içmesi kalıyor. Şifa kaynağı olan ilikli kemik suyu, aynı zamanda doğal bir detoks görevi üstleniyor.\"

SALMA HAYEK DE TÜKETİYOR

Latin Amerika asıllı dünyaca ünlü aktris Salma Hayek\'in de ilikli kemik suyu tükettiğini öğrendiklerini belirten Hüseyin Cengiz, \"Cildinin güzelliğini buna borçlu olduğunu, bu yüzden botoks yaptırmaya ihtiyaç duymadığını açıkladığını biliyoruz. İlikli kemik suyu tüketilmesinin de öncülerinden olarak biliniyor\" diye konuştu. Salma Hayek’e önce kendi ürünlerinden ulaştıracaklarını, daha sonra da marka yüzü olması için ileride teklif götürmeyi düşündüklerini söyleyen Cengiz, \"Kendisine menajeri aracılığı ile ulaştık. Belki ileride marka yüzümüz olması için teklif götürebiliriz. Çünkü tüm dünya da bilinçli tüketici kemik suyu ile tanıştı. Biz de bunu Türkiye’deki tüketiciler ile buluşturmayı hedefliyoruz\" şeklinde konuştu.

İlikli kemik suyunun aynı zamanda selülit oluşumunu da engellediğini aktaran Cengiz, doğal ürünlerin güzellik iksiri olduğunu belirtti. Ürünlerin, Türkiye’deki bütün büyük marketlerde raflardaki yerini almaya başladığını kaydeden Cengiz, \"Müşteriler, ürünleri denedikten sonra olumlu şekilde geri dönüşler alıyoruz. Yakın zamanda ilikli kemik kafeleri açmayı planlıyoruz. Tüm dünyada bilinçli tüketici kemik suyu ile tanıştı. Biz de bunu Türkiye’de tüketici ile buluşturacağız\" diye konuştu.

Fabrikada üretilen 480 mililitrelik kavanozlardaki kelle paça çorbası 14, işkembe ve ilikli kemik suyu ise 12\'şer TL fiyatla, 350 mililitrelik kavanozlardaki tarhana çorbası ise 11 TL fiyatla satılıyor.

FAYDALARI NELER?

Özellikle gelişme çağındaki çocukların bağışıklık sistemini geliştiriyor. Antioksidan özelliği sayesinde uykusuzluk ve sinire bağlı stresin azalmasına destek oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına, kasların güçlenmesine yardımcı oluyor. Kolajen yapısının selülitlerin oluşumunu engellemede ve var olan selülitlerin görünümünü iyileştirmede etkili olduğu biliniyor.



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