İlik nakli olması gereken Beyda için kampanya başlatıldı

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesi\'nde yaşayan ve 8 aydır Ankara\'da tedavi görüp, uygun ilik bekleyen Beyda Müftüoğlu\'nun (18) yakınları ve arkadaşları kampanya başlattı. Kurulan Kızılay\'ın kan verme aracına kan vermek isteyenler yoğun ilgi gösterdi.

Erciş\'in Van Yolu Caddesi üzerinde yaşayan ve lise son sınıf öğrencisi olan Beyda Müftüoğlu, 8 ay önce hastalanınca baba Yalvaç Müftüoğlu kızını tedavi için hemen Ankara\'ya götürdü. Ankara\'da ilik kanseri teşhisi konulan Beyda\'nın hemen tedavisine başlandı. 8 ay kemoterapi alan Beyda için uygun ilik bulunamayınca yakınları ve arkadaşları devreye girererek kampanya başlatmak için yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine de Kızılay devreye girdi.

Kızılay\'a ait 2 kan verme aracı Van Yolu Caddesi üzerindeki Kaymakamlık binası önünde uygun iliğin bulunması için gelen vatandaşlardan kan almaya başladı. Yakınları ve okul ardaşlarının kan verdiği kızılay aracına bir çok vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya katılan vatandaşlar ve arkadaşları Beyda\'nın bir an önce aralarına katılması için dua ettiklerini belirtirken, yakınları gösterilen duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini, büyük bir umutla uygun iliği bulunmasını beklediklerini söyledi.



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