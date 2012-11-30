Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık yorumu: 800 dosyanın tamamı gelirse oy veririz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu BDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili , "Dosyaların tamamı indirilecekse oy veririz, dokunulmazlıkların seçilerek getirilmesi yanlış olur. Bütün dosyalar Genel Kurul’a gelirse destek veririz" dedi.

Mlliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındakiler de dahil olmak üzere 800 küsur dosya ile bütün milletvekillerinin kürsü masumiyeti hariç dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediğini söyledi.

Bila'nın Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin bir kısmı şöyle:

Bütün dosyalar inmeli

Meclis’te bulunan dosyaların tamamı indirilirse oy veririz. Bazılarının seçilerek indirilmesi yanlış olur. O zaman niye ilke koyduk ki. Bekleyen tüm dosyalar sevk edilmeli, tüm vekillerin dokunulmazlığı kalkmalı ve Türkiye bu ayıptan kurtulmalı. Tüm dosyalar için yargı yolu açılsın, aksi halde siyasi otorite, parlamentodaki egemen irade diğer vekilleri baskı altında tutma aracını elde etmiş olur. ‘Bak sert konuşursan kaldırırım. Sus, yerine otur’ anlayışı getirmiş oluruz ki demokrasinin kabul edeceği bir anlayış değil bu. Tüm kürsü dokunulmazlığı hariç kaldıralım ve mesele bitsin.

Kucaklaşmayı onaylamıyoruz

Terör örgütü mensuplarıyla kucaklaşma olur mu? Asla kabul etmiyoruz. Tabii şu soruyu sormaktan da kendimi alamıyorum. O görüntülerle Habur arasında ne fark var? Daha da ileri gittiler. Hükümet, teröristin ayağına götürüp mahkeme kurdurdu. Anayasaya aykırı. Yaptılar bunu. O dönem savcılar neredeydi? Adama göre hukuk olmaz. Hukuk, evrensel bir kavramdır. Adama göre adalet de olmaz.

Tutuklu vekilin olması, oy veren yurttaşların tutuklanması demek

"Milletvekillerinin tutuklu olması bir demokrasi ayıbı. Oy veren yurttaşların tutuklanması anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan başlayıp Başbakan hariç devletteki bütün yöneticiler uzun tutukluluk süresinin doğru olmadığını her fırsatta söylediler. HSYK üyeleri de dahil. İçeride tutulmalarının tek nedeni Başbakan’ın istemesidir. Bu da yargının içinde bulunduğu tabloyu gösteriyor. Başbakan’ın ‘yargıya söyledik gereğini yapacaklar’ sözü de zaten yargıçların Başbakan’ın istemleri doğrultusunda karar aldıklarının tipik örneği. Silivri yargısı Başbakan’a bakıyor. Başbakan devam derse onlar da devam ediyor. Durun derlerse duruyorlar."

"Erdoğan çıkıp anlatsın, bu başkanlık sistemi nedir, bir anlayalım. Kendisi biliyor mu acaba ne olduğunu. ‘Yeni bir model bulalım’ diyor. ‘Tek Meclis’ diyor. Yeni Türk modelini açıklasınlar bakalım. Zaten tek Meclis var."



İstanbul’un kimliğini bozdular

"Taksim'e ve Çamlıca'ya yapılacak camiilerin ayrıntılarını bilmiyorum. Bakanların, başbakanların tartışmalar içine girmelerini doğru bulmam. Kişi başına düşen cami sayısına bakınca ihtiyaç duyulduğunda hemen hemen her yere cami yapılabiliyor. Hele hele inançları, siyasete malzeme etmeyi asla doğru bulmam. Cami üzerinden siyaset, din üzerinden siyaset saygısızlıktır. Dine de camiye de. Çamlıca’ya cami konusunda yetkin kalemleri okudum. Yıllarını estetik ve sanata ayıranları okudum. Başbakan gibi düşünmüyorlar. Başbakan’ın estetik anlayışı ile ömrünü estetiğe ayıran insanların anlayışları taban tabana zıt. Kaldı ki kendi kabinesinde bile farklı görüşler var."

"Ama buna İstanbullular karar verecek. Birkaç kişinin itirazıyla yapılsın, yapılmasın demek mümkün değil.

İstanbul’da İstanbullular karar verecek. Vermeliler daha doğrusu. İstanbul’un kimliği vardı, 10 yılda bitirdiler. Yıllar önce Çetin Altan’ın yazısı vardı. ‘Bir kişinin kentli olması için üç kuşağın kentte yaşaması lazım’ derdi. Kent kültürü olan insan, kentin estetiğine önem verir. Sultanahmet’in siluetine, ortasına gökdelenleri dikersin, ondan utanmazsın sonra da Çamlıca’ya cami için böbürlenirsiniz. Ne ahlaka sığar ne İstanbul’a saygıya sığar. Elbette ki cami yapılmalı. Kimse karşı değil ki. Osmanlı döneminde yapılan camilere bakın, izlerken bile keyifle izlersiniz. O siluete, görkeme, zarafete bakarsınız. Cami elbette yapılabilir. İnsanlar gidecek ibadet edecek. Kim karşı çıkabilir? Ama bunu siyasi malzeme, dayatma yaparsanız, bir kesimden tepki alırsınız doğal olarak."

Cehaletin ötesi bir tablo

"Bana göre Başbakan, Kanuni Sultan Süleyman’ı kanun çalan padişah olarak biliyor. Emin olun bilmiyordur kim olduğunu. Çünkü dizi ile belgeselin ne olduğunun farkında değil. Ve bu insan, 21. yüzyılda Başbakanlık koltuğunda oturuyor. Cehaletin ötesinde bir tablo, bir durum var. ‘Yargıya talimat verdim, gereğini yapsın’ diyor. Televizyon sahibini kınıyor. Bence televizyon sahibi (Ferit Şahenk) Sayın Başbakan’a bu dizide bir rol vermeli. Kanun çalan Süleyman rolü verilebilir. Belki dizinin izlenirliği çok daha artar."

Türkiye Ortadoğu bataklığında

" Türkiye, AKP döneminde Ortadoğu’nun bataklığına girdi. Komşularıyla barış içindeyken bütün komşularıyla savaş noktasına geldi. Şimdi biz, bu işin maliyetini de ödeyeceğiz. Ağır bedeller ödeyeceğiz."

Okullarda kıyafet serbestliği

" 'Herkes çocuğunu canının istediği gibi giydirsin’ demek en hafif ifadeyle yoksullarla alay etmektir. Dar gelirli aileler sade ve ortak kıyafetleri satın alamamaktadır. Herhangi bir okul müdürüne ya da sınıf öğretmenine sorsalardı bu acı toplumsal gerçeği öğrenirlerdi. Bir grup varlıklı aile çocuğunun her gün yeni bir marka giyinerek okula ya da sınıfa gelişlerini yoksul aile çocuklarının nasıl karşılayacakları dikkate alınmamıştır. Bu çocuklarla çaresiz ebeveynleri arasında evde yaşanacak tartışmaların çocukları hem ailelerinden hem de okuldan soğutacağı gerçeği önemsenmemiştir.

Unutulmamalıdır ki hiçbir çocuk, psikolojik olarak ezildiği ortama gitmek istemez. İlk ve ortaöğretimde ortak kıyafet zorunluluğu, çocuklarımız arasında sınıf ayrımını ortadan kaldıran, eşitlik duygusunu pekiştiren ve sosyal kaynaşmayı sağlayan bir uygulamaydı. Getirilen bir uygulama bir kıyafet serbestisi değil yeni bir kıyafet yasağıdır. Sözgelişi, ‘okul arması dışında herhangi bir rozet veya arma takılamaz’ yasağı Atatürk rozeti ve bayrağı da kapsamakta mıdır? Başbakan’ın buyruğu ile gündeme getirdiği yönetmelik, çocuklarımız üzerinde yürütülen 4+4+4 uygulamasıyla başlatılmış, sinsi ve siyasi toplum mühendisliğinin bir parçasıdır.

İlkokul çağındaki kız çocuğunun kısa kollu kıyafet giymesine yasak getiren bir anlayış sadece ve sadece sapıklıkla açıklanır. Getirilen düzenleme ile başörtüsünü bir sorun ve ayrışma nedeni olarak ilk ve ortaöğretime taşımak amaçlanmaktadır. O yaştaki çocuklarımızın asla anlamayacakları bir tartışmanın odağı haline getirilmesi ve bunun bilerek, isteyerek, tasarlanarak yapılması tam bir cinayettir."