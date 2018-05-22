Ilıca Plajı'ndaki büfelerden 2'si ile ilgili yürütmeyi durdurma kaldırıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 10 yıllığına Çeşme Belediyesi\'ne kiralanan Ilıca Plajı\'nda bulunan ve kaldırılmaları istenen büfeler için verilen yürütmeyi durdurma kararlarının ikisi kaldırıldı.

Kumu, temiz ve sığ denizi ile binlerce kişinin tercih ettiği Ilıca Plajı, Milli Emlak Müdürlüğü ile imzalanan ve Kaymakamlığın da onayladığı protokol ile geçen mart ayında 10 yıllığına Çeşme Belediyesi\'ne verildi. Belediye, plajın kirasını ödedi. Ancak, Ilıca Plajı\'ndaki, kaldırılmalarına karar verilen büfelerin işletmecileri, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu nedenle plajdaki 3 büfe tahliye edilemedi. Kararın ardından büfe işletmecileri, şemsiye ve şezlonglarını Ilıca Plajı\'na yayıp, faalilyetlerini sürdürmeye devam etti.

Tahliye edilemediği için Çeşme Belediyesi plajı teslim alamazken, Milli Emlak Müdürlüğü, tarafından yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması ve iptali istemiyle mahkemeye talepte bulunuldu. Bu başvurunun ardından büfelerden ikisi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Diğer bir büfe için ise dava sürecinin devam ettiği bildirildi.

Ilıca Plajı\'nda Çeşme Belediyesi tarafından hizmet verilmeye başlanmasının ardından şemsiye ve şezlong hizmetleri ücretsiz olacak.



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