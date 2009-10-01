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İlhan Selçuk mahkemeye gidemedi

İlhan Selçuk, yargılandığı 1. Ergenekon Davası duruşmasına yürüyemeyecek durumda olduğun gerekçesiyle katılamadı.

01 Ekim 2009 03:00

T24 - Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk'un, tutuksuz olarak yargılandığı 1. Ergenekon Davası'nın duruşmasına, 'yürüyemeyecek durumda' olduğu gerekçesiyle katılamayacağı mahkemeye iletildi.

Birinci Ergenekon davasının bugün gerçekleştirilen 112'inci duruşması bugün görülmeye başlandı. Duruşma salonuna, tutuksuz yargılanan İlhan Selçuk sağlık sorunları nedeniyle katılamazken, tutuklu yargılanan sanıklardan Alparslan Arslan, Sevgi Erenerol, Ergün Poyraz, Ümit Sayın, Sedat Peker, Semih Tufan Gülltay, Oktay Yıldırım dışındaki 23 tutuklu sanık katıldı.

İlhan Selçuk 'yürüyemez durumda'

Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, tutuksuz sanık Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk’un sağlık durumuna ilişkin Amerikan Hastanesi’nden gelen yazıyı okudu. Şengün, gelen yanıtta, Selçuk’un yürüyemez durumda olduğu ve sol kolunu hareket ettiremediği ve tüm aktivitelerinin hemşire desteğinde yapıldığının yazıldığını söyledi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Sevgi Erenerol, Ergün Poyraz, Ümit Sayın, Sedat Peker, Semih Tufan Gülltay, Oktay Yıldırım dışındaki 24 tutuklu sanık katıldı. Birleşen Danıştay dosyası sanığı Alparslan Arslan duruşma salonuna yine 6 jandarmanın gözetimi altında girdi. Arslan’ın daha önce uzun olan saç ve sakalının ise tıraş edilmiş olduğu görüldü.

'Arslan'ın tedavi gerektirecek psikolojik bir rahatsızlığı yok'

Arslan daha önceki oturumlarda olduğu gibi bir süre yerine oturmamakta direndi. Ancak jandarmalar tarafından zorla yerine oturtuldu. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, Alparslan Arslan’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi’nden alınan raporu okudu. Şengün raporda, Arslan’ın tedavi gerektirecek psikolojik bir rahatsızlığının olmadığını ve hekimi yanıltma çabası olan “similasyon yaptığının belirtildiğini ifade etti.

Ardından Mahkeme Başkanı Şengün, Danıştay dosyası sanıkları için istenen avukatlardan sadece Alparslan Arslan’ın avukatı Oğuz Kayıran’ın geldiğini ifade etti. Şengün, Alparslan Arslan’ı savunmasını almak üzere huzura çağırdı. Bu sırada Doğu Perinçek’in avukatlarından Hasan Basri Özbey savunmalara geçilmeden önce Danıştay davasının ddianamesinin okunması yönündeki talebini iletti. Başkan Şengün, savcılara bu konuda görüşlerini sordu. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel iddianamenin okunmasının uygun olacağını belirtti. Bunun üzerine iddianame üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından okunmaya başlandı. Sanık Alparslan Arslan ise yerine oturtuldu.

Duruşma Danıştay davası iddianamesinin okunmasının ardından Ergenekon birinci davasının iddianamesindeki Danıştay saldırısıyla ilgili bölümlerin okunmasına geçildi. İddianamenin okunmasının ardından ise sanık Alparslan Arslan’ın savunmasına geçileceği belirtildi.

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