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Spor

İlhan Mansız'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Futboldan sonra buz patenine geçene İlhan Mansız, Avrupa Şampiyonluğu'nda iddialı olduğunu söyledi

25 Temmuz 2014 16:08

Erzurum'da kamp yapan Buz Pateni Milli Takım sporcularından İlhan Mansız ve partneri Olga Bestandigova, çiftler kategorisinde Avrupa şampiyonalarına katılmayı hedefliyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programı kapsamında yüksek irtifa kampını Erzurum'da geçiren çift, antrenman hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken ilçesindeki Buz Paten Sarayı'nda antrenman yapan milli takım sporcularından Mansız, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa'da başarıyı yakalamak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Avrupa'da istedikleri başarıyı elde edemediklerini belirten Mansız, şöyle konuştu:

"Kısa programda gerekli puanı aldık fakat uzun programda gerekli puanı alamadığımız için şampiyonaya katılamadık. Bu yıl hedefimiz Avrupa'da düzenlenecek şampiyonalara iyi hazırlanıp başarılı olmak. Bildiğiniz üzere yaklaşık 3 senedir bu spora emek veriyoruz ve çok yoğun çalışıyoruz. Emek isteyen bir spor ve günde 3-4 idman yapıyoruz.

Üstelik belirli bir yaştan sonra başladığımız içinde isteğim en azından bir Avrupa şampiyonasına katılarak bu projemizi de tamamlamak. Erzurum'da iyi bir çalışma ortamı bulduk. Tesisler ve çalışma ortamı güzel, yüksek rakım olması nedeniyle çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz."

Bir gazetecinin futbol ile buz pateni arasında hangi spor branşının zor olduğunu sorması üzerine Mansız, "Bu soruyu objektif bir şekilde yanıtlayamayacağım. Çünkü hangi işe belirli bir yaştan sonra başlarsanız onu öğrenmek zorlaşıyor fakat o spora çocukluktan başlarsanız belirli alışkanlıklar getirir ve o alışkanlıklar sayesinde iş daha da kolaylaştırır.

Futbolda yorucu bir efor sarf ediyorsunuz ama buzdaki sporcuları taktir etmek gerekiyor. Amatör ruhla günde 4-5 idman yaparak sadece bir yarışmaya hazırlanıyorlar" yanıtını verdi.

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İlhan Mansızbuz pateniavrupa şampiyonasıhazırlık

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