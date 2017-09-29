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Spor

İlhan Mansız, Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda 

NAMIK KEMAL KILINÇ / SERİK(ANTALYA),(DHA) - TÜRKİYE  Golf Federasyonu tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası Antalya'nın Serik İlçesi'nde dün başladı

29 Eylül 2017 12:31

NAMIK KEMAL KILINÇ / SERİK(ANTALYA),(DHA) - TÜRKİYE  Golf Federasyonu tarafından bu yıl 16\'ncısı düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde dün başladı.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club\'de başlayan MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası, geçen yıl ocak ayında yaşamını yitiren işadamı Mustafa Vehbi Koç anısına düzenlendi. Şampiyonaya ABD, Rusya, Almanya, İtalya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Ukrayna, Slovakya, Çekya, Libya, Malta, Hırvatistan, Birleşik Krallık, Romanya ve Güney Kore\'den 8\'i yabancı 26 kadın ile 36\'sı yabancı 63 erkek olmak üzere toplam 89 golfçü katıldı. Turnuvada eski milli futbolcu İlhan Mansız\'ın yanı sıra Recep Turan, Mutlu Güner, Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Beyhan Goldman Benardete, Begüm Yılmaz, Gülten Gül Gözüyanık gibi amatör ve milli golfçüler de mücadele ediyor.
Şampiyona 1 Ekim Pazar günü oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Turnuvada erkekler kategorisi şampiyonu 2018 yılında düzenlenecek Turkish Airlines Challenge\'da oynamaya hak kazanacak.
İLK GÜNÜN LİDERİ TANER YAMAÇ
Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde milli golfçü Taner Yamaç 69 (-3) vuruşla liderliğe yükseldi. Polonya\'dan Alejandro Pedryc, Mateusz Gradecki ve Hollanda\'dan Mats Markovits 70 (-2) vuruşla ikinciliği, İngiltere\'den Andrew Halifax, milli golfçü Leon Açıkalın ve Çekya\'dan Roman Kumpost 71 (-1) vuruşla üçüncülüğü paylaştı. Kadınlarda Polonyalı golfçü Dorota Zalewska ve Rus golfçü Sofya Morozova 72 (par) vuruşla birinciliği paylaştı. 14 yaşındaki milli golfçü Petek Peker 73 (+1) vuruşla ikinci, İtalyan golfçü Caterina Tatti 74 (+2) vuruşla üçüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oyunlardan detaylar
- İlhan Mansız golf oynarken detay
- Detaylar

28.09.2017 - Haber Kodu : 170928104

(FOTOĞRAFLI)
 

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