İlhan Mansız Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Beşiktaş’la iki yıl üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı alarak Göztepe’ye giden Tamer Tuna’nın ayrılmasıyla takımda yardımcı teknik direktör koltuğu boş kaldı. Şenol Güneş’in, Tuna’nın yerine başka bir ismin sıcak bakmadığı belirtilse de, siyah-beyazlı yönetimin bu göreve takımın efsane isimlerinden İlhan Mansız’ı getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Vatan’ın haberine göre; Şenol Güneş’in yükünü hafifletecek, futbolcuların sorunlarını dinleyecek ve takıma ‘ağabeylik’ yapacak bir ismin takımda yer almasını çok önemli bulan Başkan Fikret Orman, ekibiyle birlikte bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda Şenol Güneş’le de sık sık görüşmeler gerçekleştirilirken, son raddede 2 isim öne çıkıyor. Beşiktaş eski kaptanlarından ve teknik direktör Mehmet Özdilek ve eski Beşiktaşlı oyuncu İlhan Mansız bu görev için ön planda olan isimler. Ayrıca siyah-beyazlılar tarafından, daha önce adı bu görevle anılan İbrahim Toraman ile görüşme gerçekleştirilmediği bilgisi aktarıldı.

İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı 'altın gol'

2002 Dünya Kupası’nda Senegal’e Dünya Kupaları tarihinin son altın golünü atarak Milli Takım’ı yarı finale çıkaran Mansız, 2003-04 sezonu sonunda Japonya’nın Vissel Kobe takımına 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.