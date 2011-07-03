-İLHAN EKŞİOĞLU'NUN OTELİNDE ARAMA ANTALYA (A.A) - 03.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde arama yapılıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Ekşioğlu'na ait Belek Turizm Merkezi'ndeki Club Asteria Belek Otel'e geldi. Polis ekiplerinin halen otelde bulunduğu, Ekşioğlu'nun ise henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi. -EMRE BELÖZOĞLU'NUN KUZENİ DE GÖZALTINDA- Operasyonda, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeninin de aralarında bulunduğu 6 kişi İzmir'de gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolda şike iddialarına ilişkin başlatılan operasyon kapsamında İzmir merkez ve Çeşme ilçesinde 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni olan V.B. ile İzmir'deki bir futbol kulübünün eski yöneticisinin de yer aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında arananların bulunduğu, gözaltındaki 6 kişinin ise İstanbul'a gönderilecekleri bildirildi. -ANKARA'DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI- Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolda şike iddialarına ilişkin başlatılan operasyon çerçevesinde, Ankara'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin bir menajer ile Gençlerbirliği kulübünde çalışan bazı kişiler olduğu bildirildi. Zanlıların İstanbul'a gönderildiği bildirildi. Öte yandan, gözaltına alınan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmek için hastaneden çıkarılan Odyakmaz, basın mensuplarının neden gözaltına alındığına ilişkin soruları üzerine, ''Ben de bilmiyorum, gidince göreceğiz'' dedi.