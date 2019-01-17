İlhan Cihaner'i gözaltına aldıran eski savcı Osman Şanal'ın 15 yıla kadar hapsi istendi

Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner'i, Erzincan Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüttüğü sırada makamında gözaltına aldıran eski özel yetkili savcı Osman Şanal’ın 'FETÖ' üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.
'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Erzurum özel yetkili savcısı Osman Şanal, hakim karşısına çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlanan Şanal, suçlamaları reddetti.
Mütalaasını açıklayan savcı, Şanal'ın "terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Duruşmaya İlhan Cihaner de katıldı.
Ne olmuştu?
Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olan İlhan Cihaner, İsmailağa cemaatine yönelik soruşturma başlattığı gerekçesiyle 2010 yılında makamında gözaltına alınmıştı.