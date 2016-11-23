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İlhan Cihaner’i başsavcılık makamında gözaltına aldıran savcıyı avukatı da terk etti!

"Bu paralar sizler için küçücük, benim için büyük paradır..."

23 Kasım 2016 23:19

Eski Erzincan Başsavcısı ve CHP Milletvekili İlhan Cihaner’i gözaltına aldıran ve 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü sonrası FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’ı avukatı da terk etti. 

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, avukatsız kalan Şanal, Cihaner aleyhine açtığı tazminat davasında mahkemeye başvurarak, parasız kaldığı için yargılama giderleri ve fotokopi masraflarını karşılamak üzere Adalet Bakanlığı’ndan adli yardım istedi.   

Şanal, 14 Kasım’da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne gönderdiği dilekçesinde, sekiz yıldır avukatlığını yapan Süleyman Sallı’nın bu görevden ayrıldığını belirtti. 

Tutuklandığı ve meslekten ihraç edildiği için maaşına ve malvarlığına mahkeme kararıyla el konduğunu belirten Şanal, şöyle yazdı:

“Maaşım yok. El koyma nedeniyle bankadaki paramı da alamıyorum. Cezaevinde olduğumdan başka bir iş yaparak para kazanma imkanım da yok. Cezaevi hesabımda 250 TL param var sadece. Mağdur bir savcı olarak dışarıdaki çocuklarıma nasıl bakabileceğimi takdirlerinize bırakıyorum.” 

Şanal, “Hem 100 TL gider avansı için hem de fotokopi ücreti” için adli yardım istediğini anlatarak, “Bu paralar sizler için küçücük, benim için büyük paradır” dedi.

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