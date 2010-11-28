İlhan Cihaner'e halaylı uğurlama

T24 - Adana'ya Cumhuriyet Savcısı olarak tayin edilen eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner için veda gecesi düzenlendi. Türküler söylenen ve davul zurna eşliğinde halayların çekildiği gecede konuşan Savcı Cihaner, kendisinden sonra Erzincan'da oynanan oyunların devam edeceğini söyledi, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



Geceyi Atatürkçü Düşünce Derneği Erzincan Şubesi düzenledi.



Çiçeklerle karşılanan Cihaner ailesi, salona girişte ayakta alkışlandı.



Cihaner'in tutukluluk hali ve yargılanma süreci ile ilgili görüntü ve fotoğrafların yer aldığı sinevizyon gösterisi sırasında salonda bulunan bazı davetliler gözyaşlarına hakim olamadı.



Gecede bir konuşma yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Erzincan Şube Başkanı Hüseyin Baydaş; "Başsavcı da düz savcı da bizim için aynıdır. Cihaner'in adaletten hiçbir zaman ödün vermeyeceğini inanıyorum" dedi.



İlhan Cihaner ise veda konuşmasında, Erzincan'ın birlikte yaşama kültürünün ve hoşgörünün beşiği olduğunu söyledi; Erzincanlılara "Karanlık planlara dikkat edin" diye seslendi:



"Özellikle sizlerin bilin diye bir isteğim olacak. Anlaşılıyor ki uzantıları maalesef ki devlete insanların haklarını hukuklarını korumakla görevli olan bir takım kamu görevlilerine uzanan karanlık odakların hedef seçtiği bir yer Erzincan. Onun için her türlü oyuna, karanlık plana dikkat etmenize ve birlik beraberliğinizi devam ettirmenizi istiyorum. Oyunların oynanma ihtimali var."



Mahalli sanatçıların sahne aldığı gece, Türk Halk Müziği konseri ve davul zurna eşliğinde çekilen halayla sona erdi.







