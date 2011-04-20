İlhan Cihaner'e Denizli'de coşkulu karşılama

T24

'Hırsız ve halk düşmanlarından hesap soracağız'



'Cihaner'in kusuru ettiği yemini yerine getirmektir'

İzdiham oldu

gazetevatan.com'un haberine göre, İlhan Cihaner, seçim bölgesindeki partililerle tanışmak için bugün ilk kez Denizli’ye geldi. Adana’dan karayoluyla gelen Cihaner’in karşılanması için CHP İl Örgütü Çardak İlçesi’nde hazırlık yaptı. CHP İl Başkanı Himmet Yavaş ve Merkez İlçe Başkanı Ömer Yurtseven’in organizasyonuyla partililer Cihaner’i beklemeye başladı. Çardak’ta alkışlarla karşılanan Cihaner’e bir kişi, "Sen Çardak’ın milletvekili ol. Hoşgeldin aslan yürekli savcı" diyerek sarıldı. Burada basın mensuplarına kısa açıklama yapan Cihaner, Denizlililerin ilgisine çok teşekkür ettiğini belirterek, şöyle dedi:"Adaylık sürecimi hemen herkes ayrıntılarıyla biliyor. Türkiye’nin ve bu toprakların insanlarına büyük bir aşk ile bağlıyız. Bu çerçevede gerek Denizli’de, gerek Türkiye’de, daha özgür daha demokratik daha eşitlikçi bir Türkiye için mücadele veren partili arkadaşlarla omuz omuza çalışacağız. Denizli rahat bir nefes alacak, Türkiye rahat bir nefes alacak."Parti otobüsüne geçen Cihaner, Organize Sanayi Bölgesi’ne geldiğinde yolu 500’e yakın partili tarafından kesildi. Coşkulu kalabalık ’İlhan Cihaner onurumuzdur’, ’İnadına Cihaner, inadını sol’ sloganları attı. Cihaner de parti otobüsünün üzerine çıkarak, partililere karanfil attı ve kısa bir konuşma yaptı.AKP Denizli 1’inci sıra milletvekili adayı ve eski Belediye Başkanı Nihat Zeybekci’nin, kendisiyle ilgili "Teneke bağlayıp göndereceğiz" sözlerine atıfta bulunan Cihaner, "Bir süredir hakkımda çıkarılan yaygaralara en iyi yanıtı verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Fazla yoruma gerek yok. Sizlerle daha çok görüşeceğiz" dedi.Cihaner buradan 150 araçlık konvoy eşliğinde şehir merkezine hareket etti.CHP Denizli ikinci sıra kontenjan milletvekili adayı İlhan Cihaner, Çardak İlçesi’nden 150 araçlık konvoyla kent merkezine geldi. Cihaner’e CHP İl Başkanlığı’na gelişi sırasında Denizlispor kaşkolu ve Ege yöresinde kullanılan poşu taktı, sık sık "İlhan Cihaner onurumuzdur" sloganı attı. Seçim otobüsünün üzerine CHP’nin diğer milletvekili adayları Adnan Keskin, Melike Kayhan Basmacı, Adil Demir, Kazım Arslan, Ali Kavak, İl Başkanı Himmet Yavaş ve Merkez İlçe Başkanı Ömer Yurtseven ile birlikte çıkan İlhan Cihaner, partilileri selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Hükümete ağır eleştirilerde bulunan ve "Bunlar hırsız ve halk düşmanı" diyen Cihaner, halkın iktidarını kurmak için çok çalışacaklarını söyledi. Cihaner, şöyle dedi:"Denizli’de çok sıcak karşılandım. Harami iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kurmak için çok çalışacağız. Bunlar hırsız, bunlar halk düşmanı. İnanıyorum ki, hep birlikte halkın iktidarını kuracağız, Denizli ve Türkiye rahat nefes alacak. Sıcak karşılama için Denizlililer’e teşekkür ediyorum. Birkaç gündür şahsıma yapılan saldırılara en güzel ve en seviyeli cevap oldu bu karşılama. Seçim süreci seviyeli olmalıdır. Benim üzerimden kopartılan yaygaralara lütfen prim vermeyin. Gençlerimizin ekmeğini çaldılar, kendileri zenginleşirken halkı fakirleştirdiler, tekstilin başkenti Denizli’yi fakirleştirdiler. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye CHP iktidarıyla rahat bir nefes alacak."İlhan Cihaner, kendisi için "Arkasına teneke bağlayıp göndereceğiz" diyen AKP’nin Denizli 1’inci sıra milletvekili adayı Nihat Zeybekci’ye de mesaj göndererek, "Referandumda arkalarına takılan teneke henüz sökülmedi" dedi.Diğer adaylar da Cihaner’e sahip çıkacaklarını ve omuz omuza çalışacaklarını söyledi. İl Başkanı Himmet Yavaş, "Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ’Denizli, Cihaner’i bağrına basacaktır’ demişti. Hayır bağrımıza değil, yüreğimize basıyoruz Cihaner’i. Cumhuriyet ve halk adamı Cihaner’i Denizli’den aday yapan genel merkezimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.CHP’nin Denizli’deki birinci sıra milletvekili adayı Adnan Keskin ise, Cumhuriyet’e yönelik yapılan saldırıların son yıllarda yoğunlaştığını, bunun en somut örneklerinden birinin de, ettiği yemini yerine getirmek adına Cumhuriyet’i koruma adına cemaatlere karşı mücadele başlatan İlhan Cihaner olduğunu söyledi. Keskin, şöyle dedi:"Cihaner’in suçu, ettiği yemini yerine getirmek oldu. 2002’den bu yana Cumhuriyet’in temelinden her gün bir tuğla çekiliyor. Cumhuriyet’i savunan İlhan Cihaner’in başına gelenler bunların en somut örneklerindendir. Cemaatlerle, İranvari yönetim isteyenlerle mücadele etmese bunlar başına gelmezdi. Ağababaları gibi davranıp Cihaner’in idam fermanını verenlere sesleniyorum; Cihaner’e Denizli sahip çıkacak. Cihaner’i idam etmek isteyenlere söylüyorum; Denizli’yi soydunuz, köstebek yuvasına çevirdiniz. Çamlık’ın, Sümerpark’ın, minibüsçülere yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. AKP’den Türkiye’yi kurtarıp, Cumhuriyet’e ve CHP’ye olan borcumuzu ödemeliyiz."İlhan Cihaner’in parti binasına girmesi sırasında büyük izdiham yaşandı. Tokalaşmak ve sarılmak isteyenler Cihaner’i zor durumda bıraktı. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen koruma polisleri de Cihaner’i parti binasına çıkartırken büyük zorluk yaşadı. Basın toplantısı izdiham nedeniyle bir süre başlayamadı. 50 kişilik salona yüzlerce insan girince yaşanan izdiham had safhaya ulaştı.Salondan çok sayıda partili çıkartılınca basın toplantısı düzenlenebildi. Basın toplantısında konuşan Cihaner, "Denizli ve Türkiye’yi hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Bir gazetecinin, "Sayın Cihaner, Gürsel Tekin daha önce açıklama yaptı. Size iki il önerdiklerini, sizin o illerden aday olmak istemediğinizi belirtti. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. Cihaner ise soruya, "Parti iç işlerinin gazete haberleri üzerinden tartışılması doğru değildir. Öyle olsa ne olur olmasa ne olur. Önemli bir şey olarak görmüyorum" yanıtını verdi.