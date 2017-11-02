İlhan Cihaner'den Şeref Malkoç'a: Nuriye ve Semih için başvuru şartı yok, ombudsman devreye girmeli!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili, “Dilekçesi gelsin inceleyeceğiz” sözlerine, tepki gösterdi. Cihaner “Bireysel başvuruya gerek yok, Soma olayında özel inceleme yaptılar. Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bu konuda da inceleme yapılmasının önünde engel yok. Aile duymuş ve başvuru yapacaktır. Bu da Ombusmanlık için bir test olacak" dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla ilgili CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in başvuru yaptığını söyledi. Malkoç, Cihaner’e “Bu arkadaşların avukatları var, bize müracaat etsin, bunu inceleyelim veya annesi, babası gelsin” dediklerini aktardı. Malkoç, ayrıca “Ne annesini ikna edebildi bize müracaat için ne de avukatlarını. İlhan Bey’den sorarsınız” dedi. Malkoç, “Nuriye ve Semih’in annesi veya avukatı dilekçe verirse inceleyecek misiniz?” sorusuna da “Dilekçe gelsin, inceleyeceğiz” yanıtı verdi.

"İncelenemezlik kararı" geldi

İlhan Cihaner, Malkoç’un bu sözlerini doğrulamadı. Cihaner’in verdiği bilgiye göre, Malkoç, kendisine böyle bir şey söylemedi. Aksine kurumdan “İncelenemezlik kararı” geldi. 12 Eylül 2017’de gelen kararda konunun Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili olduğu, KHK kararlarının incelenemeyeceği, OHAL Komisyonu’na başvuru yapılması gerektiği ifade edildi. Söz konusu karar şöyle:

“Yapılan ön inceleme neticesinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı ve ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına dair idarece tesis edilmiş bir idari işlem olmadığı, bu nedenle yapılan işlemin yasama faaliyeti kapsamında olduğu anlaşıldığı, ancak OHAL İnceleme Komisyonu’nun doğrudan KHK ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere yetkilerinin düzenlendiğinden, ilgili mevzuat çerçevesinde başvurunun Kurumumuzca incelenebilmesi için anılan Komisyonun başvuruya yönelik karar vermesi gerektiği değerlendirilmiş olup başvurunun bu aşamada Kurumumuzca inceleme imkanı bulunmamaktadır.”

Kamu Denetçiliği Kurumu kararını eleştiren Cihaner, kararda eğitimcilerin ailelerinin veya avukatlarının başvuru yapmasıyla ilgili bir ifade bulunmadığını, kendisine de böyle bir şey söylenmediğini açıkladı.

Ombudsmanlık için test olacak

Ombudsmanlık kurumunu devreye girmeye davet eden Cihaner, bireysel başvuruya da gerek olmadığını, Kurumun daha önce Soma faciasında olduğu gibi bir inceleme yapabileceğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Kamu Denetçiliği Kurumu’na mutlaka başvuru yapılması gerekmiyor. Soma ile ilgili özel rapor yazdılar. Kendi web sitelerinde var. Hukuk işlemleriyle ilgili özel raporları var. Burada da yüzbinlerce insanı ilgilendiren bir durum var. Böyle bir konuda devreye girmeyecekse Ombusdman ne zaman ne için devreye girecek? Başvuru şartı kesinlikle yok. Tekrardan çağrımızı yineliyoruz. Yaptığımız başvuru çerçevesinde Ombusman devreye girsin. Aile bunu duymuş ve başvuru yapacaktır. Bu da Ombudsmanlık için bir test olacak. Bu tam da Kamu Başdenetçisinin yapacağı iştir.”

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 72'nci gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkındaki davanın üçüncü duruşması 20 Ekim 2017'de görüldü. Açlık grevinin 226'ncı gününde yapılan duruşmada mahkeme heyeti, Özakça'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine; Gülmen'in ise tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşma 24 Kasım'a ertelenmişti. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmaya Nuriye Gülmen'in de getirilmesine hükmetmişti.