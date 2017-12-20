İlhan Cihaner'den Bülent Arınç'a 'gizli tanık Efe' tepkisi: Damadınız hakkında konuşunca mı iftiracı oldu?

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, "Gizli tanık Efe" olarak kayıtlara geçen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında söylediklerine ilişkin, "Damadınız hakkında konuşunca mı iftiracı oldu?" dedi.

Cihaner'in kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İyi de sayın @bulent_arinc aynı adamın apaçık iftira ve hezeyanları yüzünden siz ve partiniz kaç kişinin mahvına yol açtınız? Sizin damadınız hakkında konuşunca mı iftiracı olduğu anlaşıldı? Bir özeleştiri ve mesela Mustafa Hoş'tan özür dilemeyi düşünmüyor musunuz?"

Erzincan'da 2009 yılında 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya koydukları iddiasıyla dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit' suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanan davada, 'gizli tanık Efe' olarak kayıtlara geçen eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un 'FETÖ' davasında verdiği ifadeye Arınç'tan tepki gelmişti.

Arınç'ın "Türkiye'nin bağırsaklarının temizlenmesi" olarak nitelendirdiği Ergenekon ve Balyoz davalarının 'gizli tanığı Efe', verdiği bir ifadede Arınç'ın tutuksuz yargılanan damadı Ekrem Yeter'in 'FETÖ'nün mahrem imamı olduğunu' söylemişti.