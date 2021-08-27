İlhan Cihaner, Genco Erkal’a açılan davayı örnek gösterdi: Yargımızın, seçim sürecinde siyasal özgürlükleri nasıl daraltacağını öngörmek için kâhin olmaya gerek yok

CHP'li İlhan Cihaner, BirGün'de kaleme aldığı yazısında iktidarın gündeme getirdiği sosyal medya düzenlemesine dikkati çekti. Sanatçı Genco Erkal hakkında 5 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması açılmasını hatırlatan Cihaner, muhalefeti uyardı, "Yargımızın, seçim sürecinde siyasal özgürlükleri nasıl daraltacağını öngörmek için kâhin olmaya gerek yok" dedi.

"Geçmiş seçimlerin ne kadar anti demokratik koşullarda gerçekleştiği hatta seçim sonuçlarını tanımamaya varan cüretkarlığı ortada. Oy kayıplarını telafi etmek için seçim bölgelerinin stratejik taksimatı (gerrymandering), sığınmacı sorununun manipüle edilmesi, seçim barajı ve mevzuatını değiştirmek gibi hamleleri yapacağı kesin. En kritik müdahalesi ise 'sosyal medya düzenlemesi' olacak gibi görünüyor" görüşünü ifade eden Cihaner, "Bu düzenlemenin nasıl işleyeceğini yalnızca tiyatromuzun anıt ismi Genco Erkal hakkında düzenlenen iddianameden bile çıkarabiliriz" dedi.

"Paylaşımlarından 5 yıl sonra 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu çıkaran yargımızın, seçim sürecinde siyasal özgürlükleri nasıl daraltacağını öngörmek için kâhin olmaya gerek yok. Zaten hali hazırda on binlerce yurttaşımız bu cendereye hapsolmuş durumda. Yurt dışında yaşayan binlerce insanımız yurda girip çıkarken bu tedirginliği yaşıyor" diyen Cihaner şöyle devam etti:

"Kamuoyu yoklamalarının sonuçları üzerinden toplama çıkarma yaparak 'nasılsa kazanacağız' rehavetine kapılıp, yanıtsız sorular sormak süreci riske açık hale getirir. Unutulmamalı ki seçmen tercihi durağan değil. Hiç değilse 'sosyal medya düzenlemesi' adı altında getirilmek istenen yeni cendereye karşı sonuç alıcı ve müdahale edici bir muhalefetin yolları aranmalı."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Sosyal medya düzenlemesine muhalefet ve hukukçulardan tepki: ‘Yalan’ kavramı üzerinden eleştiri hakkı engellenmek isteniyor

TIKLAYIN - Yargıtay Başkanı Akarca'dan sosyal medya düzenlemesine destek: Yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin, bizim de kanaatimiz o yönde