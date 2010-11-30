-İLHAN CİHANER ERZİNCAN'DAN UĞURLANDI ERZİNCAN (A.A) - 30.11.2010 - Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından Adana Cumhuriyet Savcılığına atanan İlhan Cihaner, Erzincan'dan ayrıldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Adana'ya atanan Cihaner, Erzincan Adliyesi personeliyle vedalaştı. Adliye binası çıkışında vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Cihaner, burada hatıra fotoğrafı çekildikten sonra eşi Muteber ve kızı Sıla Cihaner ile Erzincan'dan ayrıldı. Bu arada, Cihaner'i uğurlamaya gelen bazı vatandaşların ''Erzincan Erzincan olalı böyle savcı görmedi'', ''Adana'nın yolları taşlı, geliyor yürekli savcı'', ''Adaletin bekçisi Cihaner'', ''O kimsenin ricasına boyun eğmeyen savcı'' şeklinde yazılar yer alan dövizler taşıdığı görüldü.