İlhan Cihaner: Erdoğan’ın sözleri, ‘Çağırın bunları, haklarında işlem yapın’ demektir

Erzincan Başsavcısı'yken İsmailağa ve Gülen cemaatlerine yönelik olarak başlattığı soruşturma üzerine Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Adalet arıyorsan yeri parlamentodur, yargı sizi de davet ederse şaşırmayın” sözlerine tepki gösterdi. Cihaner, “Geçmişte de birçok kez hedef gösteren, yargıya müdahalesi söz konusu olan bir insan bunları söylüyorsa, bu aslında ‘Çağırın bunları, haklarında işlem yapın’ demektir” yorumunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun "casusluk" iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü gününde kamp alanına varılmasının ardından T24’e konuşan Cihaner, “Sırf bu açıklama bile gerçekten Türkiye’de acil bir adalet arayışına, adaletin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

“Böyle bir açıklamayı yapmak için insanın…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce de ‘çok sayıda kişi ve kurumu hedef gösterdiğini ve yargıya müdahalede bulunduğunu’ ifade eden Cihaner, “Eğer icra ve fiili olarak yasama gücünün başındaki insan, ‘Yargı bir gün sizi de çağırır, şaşırmayın’ demişse bu aslında yargıya ‘Çağırın bunları, haklarında işlem yapın’ denmesi anlamına gelir. Çünkü bunu sıradan bir kişi söylemiyor, geçmiş vukuatlarını biliyoruz” diye konuştu. Cihaner, şöyle devam etti:

“Bu yapılan işlemin Anayasa’nın 138. Maddesi’yle ilişkilendirilmesi aklın alacağı şey değil. Bizzat Erdoğan’ın hakimleri doğrudan doğruya hedef aldığı, mahkeme kararlarını doğrudan doğruya hedef alıp yönlendirdiği, tanımıyorum dediği onlarca, yüzlerce örnek var. Böyle bir açıklamayı yapmak için insanın ya sıfır hafızalı olması lazım ya da doğrudan doğruya yargıya şu anda talimat veriyor olması lazım. İkincisi olduğu anlaşılıyor.”

Erdoğan: Elinde adalet pankartıyla dolaşmakla adalet gelmez

CHP’nin girişimiyle başlatılan Adalet Yürüyüşü’yle ilgili olarak iki gün önce, "Hukukta, yasalarla ilgili birçok alanda adım atmak isteyenler, Anayasa'nın 138. maddesini hiçbir zaman unutmasınlar” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da şunları söylemişti:

“Elinde adalet pankartıyla dolaşmakla adalet gelmez. Halkı sokaklara çağırmak kimsenin yararına değildir. Yollar yürümekle aşınmaz. Eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini sanıyorlarsa bu da mümkün değildir. Adaleti aramanın yeri parlamentodur. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın.”

Anayasa’nın 138. Maddesi ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP arasındaki tartışmaya konu olan Anayasa'nın 138. Maddesi şöyle:

“Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”