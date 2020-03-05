İlhan Cihaner'den Sabah ve Yeni Şafak'a MİT hatırlatması: Şimdi tutuklamayı alkışlayanlar MİT mensuplarının isimlerini yayınlamışlardı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, halen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklu olan Gülen cemaati savcılarından Osman Şanal’ın makam odasına baskın yaparak tutuklattığı eski CHP milletvekili İlhan Cihaner, Libya'da yaşamını yitiren subayların cenaze töreni haberini yapan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına destek verenlerin, daha önce MİT mensuplarının isimlerine haberlerine yer verdiğini söyledi.

İlhan Cihaner, kişisel Twitter hesabından paylaştığı iletilerde Yeni Şafak ve Sabah gazetelerinin haberlerinden örnek vererek, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmalarına yönelik olarak, iktidar ve yargı içi kavga izlenimi veren tutukluluk durumunun sonlandırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

İlhan Cihaner'in yaptığı paylaşımlar şöyle:

"#BarışTerkoğlu ve #HülyaKılınç'ın tutuklanma gerekçesi Barış’ın #Metastaz'daki gibi hâlâ etkin olan

Fetullahçılar ve AKP’lilerin geçmişlerini hatırlatıyor olması. Şimdi tutuklamayı alkışlayanlar Erzincan kumpasında MİT mensuplarının isimlerini yayınlamışlardı.





İşte iki Örnek:

2- Kanunun bu şekilde yorumlanması TBMM tutanaklarını, MİT Tarihi üzerine yazılanları ve hatta iddianameleri bile suç haline getirilir. İktidar ve yargı içi kavga izlenimi veren bu tutukluluk sonlandırılmalıdır."

Ne olmuştu?

Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olan İlhan Cihaner, Balyoz ve Ergenekon soruşturmaları kapsamında makamında ters kelepçeyle gözaltına alınmış, evine yapılan baskında kızının çizgi filmlerinin de dahil olduğu materyallerine el konmuştu.