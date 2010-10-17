-İLHAN CİHANER DE OYUNU KULLANDI ERZİNCAN (A.A) - 17.10.2010 - Erzincan'da hakim ve savcılar, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, oy kullanmak için geldiği Erzincan Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yargıya egemen olan statükonun lehine düzenlenmiş bir ortamda seçimlere gidildiğini iddia etti. Adalet Bakanlığı bürokratlarının özellikle şimdiye kadar mevcut uygulamaya egemen olduğunu savunan Cihaner, şöyle devam etti: ''Bu kesinlikle o arkadaşların şu veya bu şekilde davranacaklarına dair bir ön yargı olarak algılanmasın. Zaten şimdiye kadar onların egemen oldukları bir hukuki uygulaması vardı. Bu hukuk uygulamasından duyulan rahatsızlıkların giderilmesi için getirildiği iddia edilen bir anayasa değişikliği sonrasında, bu kez güçlü bir şekilde onların tekrar bu yapıya egemen olmak istemeleri, anayasa değişikliğine gerekçe teşkil eden bir takım tezlerin aslında başka amaçlarla getirildiği gibi bir şüphe doğuruyor. Umuyorum ki, devlet adına, yargı bağımsızlığı adına güzel bir sonuç elde edilir. Ülkemize hayırlı olur.''